Chipolopolo’s full Group D fixture list at the 2020 CAF African Nations Championship (CHAN) tournament in Cameroon has been availed.

Cameroon is hosting CHAN, a second tier AFCON exclusively for home-based players, from April 4-25.

Chipolopolo are in Group D together with Guinea, Tanzania and Namibia.

Only their April 7 Group D opening match against Tanzania in Buea was revealed after the February 13 draws in Yaoundé.

Chipolopolo will face Guinea in their penultimate Group D match on April 11 at the same venue.

And for a second successive CHAN, Zambia will close their group campaign against Namibia on April 15 in Buea.

Namibia and Zambia drew 1-1 in their final group game at the 2018 CHAN in Morocco on their way to a quarterfinal exit.

Winner and runner-up from Group D will play runner-up and winner from Group C respectively on April 18.

Uganda, Togo, Rwanda and defending champions Morocco make up Group C.

WEEKEND SCORECARD

FAZ Super Division

WEEK 22

22/02/2020

Kansanshi Dynamos 0-Nkana 0

Kabwe Warriors 0-Forest Rangers 0

Mufulira Wanderers 0- Lusaka Dynamos 2(Baba Basile 71′ 77′)

Nakambala Leopards 1(Kennedy Lungu 14′)- KYSA 1(Bless Bakai 45′)

Power Dynamos 2(Lameck Kafwaya 44′,Larry Bwalya 90′)- Green Eagles 1 (Ronald Chibwe 76′)

Green Buffaloes 1(Chilimba Moonga 25′)- Red Arrows 2(James Chamanga 11′ 72′)

Zanaco 2(Moses Phiri 24′, Lassa Kiala 45′)- Buildcon 0

Lumwana Radiants 1(Kelvin Bingala 8′)-Nkwazi 1(Pride Mwansa 32′)



23/02/2020

Napsa Stars 2(Aaron Kabwe 40′,Collins Sikombe 52′)- Zesco United 1(John Makwatta 89′)

2019/2020 TOP SCORERS

LEAGUE

23/02/2020

James Chamanga(Red Arrows):14

Baba Basile(Lusaka Dynamos):13

Jesse Were (Zesco):11

Rodgers Kola (Zanaco):11

Adams Zikiru (Forest Rangers):10

Idris Mbombo(Nkana):10

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):9

Kennedy Musonda (Green Eagles 5/Power 4):9

Friday Samu (Green Buffaloes):7

Winston Kalengo (Zesco):7

Collins Sikombe (Napsa Stars) :6

Moses Phiri (Buildcon 4/Zanaco 2) :6

Spencer Sautu(Green Eagles):6*

Bornwell Mwape (Napsa Stars):6

Daniel Chama (KYSA):6

Eric Choomba(Nkwazi):6

Larry Bwalya(Power Dynamos):5

Royd Alfonso (Kansanshi Dynamos):5

Chitiya Mususu(Zanaco):5

Emmanuel Manda(Lumwana Radiants):5

Elias Maguri(Nakambala Leopards):5

Ronald Chibwe(Green Eagles):4

Lassa Kiala(Zanaco):4

Chris Mugalu (Lusaka Dynamos):4

Fredrick Mulambia(Power Dynamos):4

Dave Daka (Power Dynamos):4

Webster Muzaza (Forest Rangers):4*

Jamal Jefaru (Mufulira Wanderers3/Buildcon 1):4

Kelvin Mubanga(Nkana):4

Martin Dzilah (Lumwana 3/Nkana 1):4

Chanda Mushili(Buildcon):4

Tapson Kaseba (Green Eagles/Napsa 1):4

Jeff Banda (Nkwazi):4*

John Makwatta (Zesco):3

Moonga Chilimba (Buffaloes):3

Stephen Mutama(Nkwazi) :3

Willy Stephanus(Lusaka Dynamos):3

Quadri Kola (Zesco 2/Forest 1):3

Ali Sadiki(Kabwe Warriors):3

Felix Bulaya (Nakambala):3

Doisy Soko (Napsa Stars):3

Chaniza Zulu(Lumwana):3

Akakulubelwa Mwachiyaba(Kabwe Warriors):3

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):3

Laudit Mavugo (Napsa Stars) :3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Emmanuel Phiri (Kansanshi):3

Bruce Musakanya (Red Arrows):3

Amity Shamande (Green Eagles):2

Luka Chamanga (Power Dynamos):2

Erick Owusu(Buildcon):2

Dominic Changwa (Lumwana) :2

Eric Kabulo (Buildcon) :2*

Shadreck Musonda(Nkana):2

Lameck Silwaba(Forest Rangers):2

Wilford Sikanyika(Kansanshi):2

Luka Banda (Napsa):2

Aubrey Funga(Lusaka Dynamos):2

Simon Nkhata (Napsa Stars):2

Fred Tshimenga (NKana):2

Stephen Kabamba(Green Buffaloes):2

Moussa Souleymanou (Zanaco):2

Winston Mhango(Kabwe Warriors):2

Andrew Kwiliko (Green Eagles):2

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):2

Laurent Muma (Forest Rangers):2

Benjamin Nenkavu(Buildcon):2

Moro Ameru (KYSA):2

Moussa Lemisa(Lusaka Dynamos):2

Rahim Osumanu (Mufulira Wanderers) :2

Paul Simpemba (Green Buffaloes):2

Gozon Mutale(Green Eagles):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes) :2

Anthony Akumu(Zesco United):2

Ronald Kampamba (Nkana):2

Danny Silavwe(Napsa Stars):2

Tafadzwa Rusike (Zanaco):2

Evans Musonda(Red Arrows):2

Patrick Ilongo(Forest Rangers):2

Junior Zulu(Nakambala):2

Charles Zulu (Zanaco):2

Alidor Kayembe(Buildcon):2

Biramahire Abeddy (Buildcon):2

Kwame Attrum (Mufulira Wanderers):2

Ian Sililo(KYSA):2

