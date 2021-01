Chipolopolo goalkeeper Toaster Nsabata is aware that he has to work hard to prove his worth at Zesco United.

Nsabata joined Zesco on a three year contract as a free agent on New Year’s Day after five seasons at Zanaco.

The goalkeeper is expected to be second-choice to Kenyan international Ian Otieno.

“When you play for a big club like ZESCO United, expect yourself to be in the spotlight,” Nsabata told Zescounitedfc.co.zm.

“Coming here gives me a great opportunity to return my position at the senior national team. However, I will need to work extra hard by performing very well here.”

2020/2021 FAZ SUPER DIVISION

WEEK 12

08/01/2021

Kabwe Warriors 1(Twiza Chaibela 2′)-Zanaco 2(Ziyo Tembo 16′,Ernest Mbewe 56′)

09/01/2021

Lumwana Radiants 1(Felix Nyaende 13′)-Green Buffaloes 0

Buildcon 1(Brian Mwila 24′) -Red Arrows 2(Francis Simwanza 20′,James Chamanga 33′)

Young Green Eagles 1(Andrew Phiri 68′)-Indeni 1(Moses Phiri 89′)

10/01/2021

Napsa Stars 2(Emmanuel Mayuka 38’pen, Simon Nkhata 90′)-Prison Leopards 1(David Obashi 16′)

Forest Rangers 4(Shadreck Malambo 28′,Quadri Kola 51′ 89′,Moses Lolozi 55’og) -Kitwe United 0

20/01/2021

Lusaka Dynamos-Green Eagles

POSTPONED:

Zesco United-Nkwazi

Nkana-Power Dynamos

2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

10/01/2021

Moses Phiri (Zanaco):8

Quadri Kola (Forest Rangers):6

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):5

Roger Kola(Zanaco):5

Idris Mbombo (Nkana):4

Felix Nyaende (Lumwana):4

David Obashi (Prison Leopards):4

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):3

Abraham Siankombo(Zanaco):3

Felix Bulaya (Red Arrows):3

Jacob Ngulube (Napsa Stars):3

Tranquilin Mwepu (Indeni):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Friday Samu (Green Buffaloes):3

Graven Chitalu(Indeni):3

Baba Basile (Zanaco):3

Kelvin Mubanga (Zesco United):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3

Anos Tembo (Green Eagles):3

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):2

James Chamanga (Red Arrows):2

Tshite Mweshi (Prison Leopards):2

Tiki Chiluba (Indeni):2

Mathews Nkowane (Kabwe Warriors):2

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):2

Laudit Mavugo (Napsa):2

Emmanuel Okutu (Buildcon):2

Benson Sakala (Power Dynamos):2

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):2

Kamal Jafaru (Buildcon):2

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):2

Junior Zulu(Prisons Leopards):2

Pride Mwansa(Nkwazi):2

Adamson Mulao (Young Green Eagles):2

Ocean Mushure (Lusaka Dynamos):2

Steven Mutama (Nkwazi):2

Gerald Chisha (Buildcon):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes):2

Evans Musonda (Kitwe United):2

Francis Zulu (Prisons Leopards):2

Enock Sakala Jr (ZescO):2

Eric Choomba (Nkwazi):2

Fred Tshimenga (Nkana):2

Moses Phiri(Indeni):1

Brian Mwila(Buildcon):1

Francis Simwanza (Red Arrows):1

Simon Nkhata (Napsa Stars):1

Shadreck Malambo (Forest Rangers):1

Twiza Chaibela (Kabwe Warriors):1

Ziyo Tembo(Zanaco):1

Ernest Mbewe (Zanaco):1

Michael Mwenya (Green Eagles):1

Ronald Chibwe (Green Eagles):1

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1

John Chingandu (Zesco United):1

Motela Mulembya (Kitwe United):1

Landu Maite (Prison Leopards):1

Djunese Kanda (Indeni):1

Emmanuel Chabula Lusaka Dynamos):1

Cephas Mulombwa Kabwe Warriors):1

Albert Kangwanda(Zanaco):1

Lameck Kafwaya (Power Dynamos):1

Fredrick Mwimanzi (Green Buffaloes):1

Martin Phiri (Green Buffaloes):1

Yourmember Banda (Green Buffaloes):1

Conlyde Luchanga (Buildcon):1

Nosfwa Mwansa(Buildcon):1

Hosea Silwimba(Green Eagles):1

Adrian Chama (Zesco United):1

Praise Tonha (Buildcon):1

Emmanuel Habashimbi (Lusaka Dynamos):1

Langson Mbewe (Nkwazi):1

Eric Kabulo (Kabwe Warriors):1

Dominic Chanda(Kabwe Warriors):1

Julius Situmbeko (Lumwana):1

Simon Nkandu (Prisons Leopards):1

Webster Muzaza(Forest Rangers):1

Clement Mwape (Zesco):1

Greenwell Witika (Young Green Eagles):1

Natasha Lukupa (Kabwe Warriors):1

Luka Chamanga (Power Dynamos):1

Dickson Chapa (Napsa Stars):1*

Charles Muntanga(Nkwazi):1*

Wilmore Haatembo(Buildcon):1

Donashano Malama (Zesco United):1

Teddy Osok (Kitwe United):1

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):1

Rodwell Yolamu (Prison Leopards):1

Derick Mukombozi (Prison Leopards):1

Katenga Ngeleka (Lumwana Radiants):1*

Jimmy Dzingai (Nkana):1*

Emmanuel Mwiinde (Builcon):1

Harrison Chisala (Nkana):1

Moses Soko (Indeni):1*

Logic Chingandu (Zesco United):1

Biston Banda (Power Dynamos):1

Chaniza Zulu (Power Dynamos):1

Benson Chali (Power Dynamos):1

Emmanuel Manda (Lumwana):1

Cletus Mulolani(Lumwana):1

Moro Amenu (Forest Rangers):1

Alex Ngonga (Power Dynamos):1

Paul Katema (Red Arrows):1

Chipili Mungule (Green Buffaloes):1

Moses Lolozi (Kitwe United):1*

*Denotes an own-goal

CONTINENTAL

23/12/2020

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):2

Jacob Ngulube (Napsa Stars):2

Lineker Mwikisa(Green Eagles):2

Daniel Silavwe (Napsa Stars):2

Harrison Chisala (Nkana):1

Idris Mbombo (Nkana):1

Timothy Otieno (Napsa Stars):1

Hosea Silwimba Green Eagles):1

Daniel Adoko (Napsa Stars):1

Chanda Mushili (Napsa Stars):1

Joseph Kanema (Green Eagles):1



=CUPS

24/10/2020

Idris Mbombo (Nkana):2

INTERNATIONALS

Seniors

07/01/2021

Collins Sikombe(Napsa Stars):7

Emmanuel Chabula(Nkwazi):3

Albert Kangwanda(Zanaco):2

Kelvin Mubanga (Zesco United):2

Moses Phiri (Zanaco):2

Zacharia Chilongoshi(Power Dynamos):1

Clement Mwape (Zesco United):1

Enock Mwepu (RB Salzburg, Austria):1

Chaniza Zulu (Lumwana Radiants):1

Tandi Mwape(TP Mazembe DRC):1*

*Denotes own goal