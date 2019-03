Chipolopolo U23 assistant coach Bilton Musonda will oversee Zambia’s 2019 U23 AFCON first leg away qualifying match against Malawi on March 20 in Beston Chambeshi’s absence.

Chambeshi will miss the first leg tie due to pressing club obligations this weekend away in Sudan where Nkana play Al Hilal in a crucial top -two on CAF Confederation Cup Group C final game.

But Chambeshi will be available for the final leg on March 24 in Lusaka after Nkana wraps up its Group C obligations.

Also missing the U23 qualifier due to continental commitments will be Nkana midfielder Harrison Musonda but defender Moses Nyondo has been released for the Malawi match following the return of Richard Ocran and Musa Mohammed from two-match suspension’s.

Nkana lead Group C on 9 points , one more than Al Hilal and need a draw or for Zesco United to beat Asante Kotoko in Ndola this Sunday for them to secure their quarterfinal place.

Kotoko and Zesco have 6 and 4 points respectively.

Meanwhile,Zambia U23 arrived in Johannesburg on Monday evening for a ten day training camp in transit to Malawi.

All the foreign-based players who include Patson Daka,Fashion Sakala and Enock Mwepu with the exclusion of Portuguese-based defender Boston Muchindu will skip the South Africa camp and join the team in Malawi.

Team (Home-based)

GOALKEEPERS: Mangani Banda (Zanaco), Charles Muntanga (Nkwazi), Lameck Siame (Kitwe United)

DEFENDERS: Solomon Sakala, Shemmy Mayembe (Zesco United), Moses Nyondo (Nkana), Kebson Kamanga (Nkwazi), Field Kandela, Wayne Museba (Kabwe Warriors), Paul Banda (Lusaka Dynamos)

MIDFIELDERS: Boyd Musonda (Zanaco), Lameck Banda, Kingsley Kangwa, Ngosa Sunzu (Buildcon), Prince Mumba (Kabwe Warriors), Boston Muchindu

STRIKERS: Biston Banda (Circuit City), Twiza Chaibela (Kabwe Warriors)



FAZ SUPER DIVISION

09/03/2019

WEEK 7

POOL A

Mufulira Wanderers 0-Kabwe Warriors 1(Emmanuel Okutu 3′)

Prison Leopards 0-Nakambala Leopards 0

Lusaka Dynamos 1(Chris Mugalu 53′)-Kitwe United 1(Hope Katwishi 26′)

Green Buffaloes 1(Eddie Sinyangwe 57′)-Zanaco 1(Romeric Petroipa 72′)

POSTPONED:

Red Arrows-Zesco United

POOL B

Buildcon 2(Moses Phiri 68′, Kingsley Kangwa 83′)-Forest Rangers 3(Zikiru Adams 7′ 30′, Webster Muzaza 76′)

Power Dynamos 2(Lameck Kafwaya 17′,Faustin Bakodila 88′)-Napsa Stars 2(Bornwell Mwape 1′ 62’pen)

Green Eagles 3(Spencer Sautu 17′, Michael Mwenya 40′ 71′) Circuit City 3(Abdul Zakaria 22′,Dominic Chanda 26’55’)

FC MUZA 0-Lumwana Radiants 4(Chiyesu Sakafunya 11′, Gozon Mutale 28′ 44′ 81′)

POSTPONED

Nkwazi-Nkana



2018/2018 CAF CONFEDERATION CUP

GROUP C

10/03/2019

Nkana Stadium, Kitwe

Nkana 3(Kelvin Mubanga 64′,Ronald Kampamba 85′, Shadreck Musonda 89′)-Zesco United 0

Baba Yara Stadium, Kumasi

Asante Kotoko 1(Yacouba Songne 86′)-Al Hilal 1(Waleed Bakhet Hamid 33′)



TOP SCORERS 2018/2019

LEAGUE

09/03/2019

Rogers Kola(Zanaco):6

Adams Zikiru(Forest Rangers):5

Laudit Mavugo (Napsa Stars):5

Emmanuel Okutu (Kabwe Warriors):5

Chris Mugalu(Lusaka Dynamos):4

Kingsley Kangwa (Buildcon):4

Dominic Chanda(Circuit City):3

Gozon Mutale (Lumwana):3

Austin Muwowo (Forest Rangers):3

Biston Banda (Circuit City):3

Emmanuel Chabula (Nkwazi):3

Jimmy Dzingai(Power):3

Fred Tshimenga(Nkana):3

Rodgers Mukenge(Kitwe United):3

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):3

Tafadzwa Rusike(Zanaco):3

Eddie Sinyangwe(Green Buffaloes):2

Moses Phiri (Buildcon):2

Hope Katwishi(Kitwe United):2

Michael Mwenya (Green Eagles):2

Bornwell Mwape(Napsa Stars):2

Chitiya Mususu (Zanaco):2

Paul Katema(Red Arrows):2

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):2

Mande Badawa (Buildcon):2

Paul Simpemba(Kabwe Warriors):2

Holly Songwe (Kitwe United):2

Bruce Musakanya(Red Arrows):2

Fahad Bayo(Buildcon):2

Jesse Were (Zesco):2

Kelvin Mubanga(Nkana):2

Brian Chewe(Mufulira Wanderers):2

Webster Muzaza(Forest):1

Chiyesu Sakafunya(Lumwana):1

Abdul Zakaria(Circuit City):1

Romeric Petroipa(Zanaco):1

Lameck Kafwaya(Power):1

Faustin Bakodila(Power):1

Spencer Sautu (Green Eagles):1

Paul Mwiya (Circuit City):1

Mandre Muleya(FC MUZA):1

Ocean Mushure(Lusaka Dynamos):1

Happy Kaunda (Green Buffaloes):1

Aubrey Funga(Lusaka Dynamos):1

Eleuter Mpepo (Buildcon):1

Biuma Kashito (Nakambala):1

Prince Mumba(Kabwe Warriors):1

Twiza Chaibela(Kabwe Warriors):1

Larry Bwalya(Power Dynamos):

1

Winston Kalengo(Zesco):1

Rahim Osumanu (Zesco):1

Tshite Mweshi(Prisons Leopards):1

Alex Ngonga (Power Dynamos):1

Christian Ntouba (Power Dynamos):1

George Chaloba (Green Eagles):1

Mangani Phiri(Circuit City):1

Simon Mulenga(Nakambala):1

John Sikaumbwe(Napsa Stars):1

Moses Lolozi(Kitwe United):1

Walter Bwalya(Nkana):1

Julius Situmbeko (Zanaco):1

Diamond Chikwekwe(Green Buffaloes):1

Chilimba Moonga(Green Buffaloes):1

Ray Mutale (Green Eagles):1

Eric Chomba(Nkwazi):1

Yvan Mballa(Forest Rangers):1

Douglas Muwowo(Forest Rangers):1

Osas Okoro (Buildcon):1

Ephraim Gikan(Buildcon):1

Chrispin Mulenga(Lumwana):1

Quadri Kola (Zesco):1

Simon Bwalya (Nkana):1

Eric Yema(Napsa Stars):1

Lubinda Mundia(Red Arrows):1

Felix Nyaende(Zanaco):1

Guily Manziba (Zanaco):1

Collins Mulenga (Green Eagles):1

Amity Shemande (Green Eagles):1

Ernest Mbewe (Zanaco):1

Martin Kayuwa (Power):1

Emmanuel Manda (MUZA):1

Chitoshi Chiinga(Circuit City):1

Francis Simwanza (Red Arrows):1

Musonda Kapembwa (Lumwana):1

John Kaiku (Lumwana):1

Victor Mubanga (Lumwana):1

John Goma (Mufulira Wanderers):1

Mathews Macha(Mufulira Wanderers):1

Portipher Zulu (Nakambala):1

Frank Banini (Prisons Leopards):1

Kapota Kayawe(Kitwe United):1*

Field Kandela (Kabwe Warriors):1*

*Denotes own-goal

CONTINENTAL

10/03/2019

Lazarus Kambole(Zesco):7

Jesse Were (Zesco):5

Ronald Kampamba(Nkana):5

Kelvin Mubanga (Nkana):3

Fred Tshimenga(Nkana):3

Festus Mbewe (Nkana): 2

Anos Tembo(Green Eagles):2

Walter Bwalya (Nkana):2

Rahim Osumanu(Zesco):2

Shadreck Musonda (Nkana):1

John Chingandu(Zesco):1

Anthony Akumu (Zesco):1

Joseph Musonda (Nkana):1

Mike Katiba (Green Buffaloes):1

Collins Mulenga (Eagles):1

Chipili Mungule(Green Buffaloes):1

Steward Chikandiwa(Green Buffaloes):1

Friday Samu (Green Buffaloes):1

Spencer Sautu (Green Eagles):1

Harrison Chisala (Nkana):1

Jonathan Manongo(Green Eagles):1

Edward Mwamba(Green Eagles):1

[Read 117 times, 117 reads today]