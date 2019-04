The hunt for Sven Vandenbroeck successor as Chipolopolo coach has begun, FAZ has confirmed.

Vandenbroeck eight month contract expired on Sunday,March 31 after it was not renewed by FAZ following the Belgian-born coach’s failure to meet Zambia’s 2019 AFCON qualification target.

“Yes we are yet to appoint another coach but more than ten applicants have sent their CV’s and all are foreigners who have applied. We haven’t had any applications from the local coaches,” FAZ general secretary Adrian Kashala said on Monday.

The new man will be the third permanent coach in the Andrew Kamanga era after Wedson Nyirenda and Vandenbroeck.

FAZ SUPER DIVISION

WEEK 10

30/03/3019

Pool A

Zesco United 3(Jesse Were 10′, Clement Mwape 45′, Lazarus Kambole 80′)-Green Buffaloes 1(Friday Samu 50′)

Prison Leopards 1(Trust Gomezeni 75′)-Mufulira Wanderers 0

Kitwe United 0-Nakambala Leopards 1(Simon Mulenga 35′)

31/03/3019

Lusaka Dynamos 0-Kabwe Warriors 0

Red Arrows 2(George Simbayambaya 30′, Stanley Nshimbi 60′)-Zanaco 1 (Rodgers Kola 42′)

POOL B

30/03/3019

FC MUZA 0-Power Dynamos 1(Christian Ntouba 31′)

Nkana 1(Fred Tshimenga 55′ pen)-Lumwana Radiants 2(Musonda Siame 45′, Jacob Phiri 86′)

Green Eagles 2(Tapson Kaseba 31′,Amity Shemende 51)-Forest Rangers 1(Austin Muwowo 64′)

Circuit City 0-Buildcon 1(Chanda Mushili 55′)

Nkwazi 0-Naspa Stars 0

TOP SCORERS 2018/2019

LEAGUE

31/03/2019

Rogers Kola(Zanaco):7

Austin Muwowo (Forest Rangers):6

Adams Zikiru(Forest Rangers):6

Tafadzwa Rusike(Zanaco):6

Fred Tshimenga(Nkana):5

Chris Mugalu(Lusaka Dynamos):5

Emmanuel Chabula (Nkwazi):5

Laudit Mavugo (Napsa Stars):5

Emmanuel Okutu (Kabwe Warriors):5

Biston Banda (Circuit City):4

Chitiya Mususu (Zanaco):4

Jimmy Dzingai(Power):4

Kingsley Kangwa (Buildcon):4

Jesse Were (Zesco):3

Simon Bwalya (Nkana):3

Emmanuel Manda (MUZA):3

Eric Choomba(Nkwazi):3

Brian Chewe(Mufulira Wanderers):3

Dominic Chanda(Circuit City):3

Gozon Mutale (Lumwana):3

Rodgers Mukenge(Kitwe United):3

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):3

Lazarus Kambole(Zesco):2

Amity Shemande (Green Eagles):2

Tshite Mweshi(Prisons Leopards):2

Christian Ntouba (Power Dynamos):2

Ernest Mbewe (Zanaco):2

Larry Bwalya(Power): 2

Romeric Petroipa(Zanaco):2

John Goma (Mufulira Wanderers):2

Eddie Sinyangwe(Green Buffaloes):2

Moses Phiri (Buildcon):2

Hope Katwishi(Kitwe United):2

Michael Mwenya (Green Eagles):2

Bornwell Mwape(Napsa Stars):2

Paul Katema(Red Arrows):2

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):2

Mande Badawa (Buildcon):2

Paul Simpemba(Kabwe Warriors):2

Holly Songwe (Kitwe United):2

Bruce Musakanya(Red Arrows):2

Fahad Bayo(Buildcon):2

Kelvin Mubanga(Nkana):2

Simon Mulenga (Nakambala):1

Tapson Kaseba(Green Eagles):1

Stanley Nshimbi(Red Arrows):1

Trust Gomezeni (Prison Leopards):1

George Simbayambaya(Red Arrows):1

Musonda Siame (Lumwana):1

Jacob Phiri (Lumwana):1

Friday Samu(Green Buffaloes):1

Clement Mwape (Zesco):1

Chanda Mushili (Buildcon):1

Andrew Kwiliko (Lusaka Dynamos):1

Albert Ngosa (Circuit City)::1

Kennedy Musonda (Green Eagles):1

Lameck Banda (Buildcon):1

Diego Apanene (Buildcon):1

John Soko (Power Dynamos):1

Luka Lungu (Napsa Stars):1

Patrick Ilongo (Forest):1

Humphrey Maseneko(Wanderers):1

Webster Muzaza(Forest):1

Chiyesu Sakafunya(Lumwana):1

Abdul Zakaria(Circuit City):1

Lameck Kafwaya(Power):1

Faustin Bakodila(Power):1

Spencer Sautu (Green Eagles):1

Paul Mwiya (Circuit City):1

Mandre Muleya(FC MUZA):1

Ocean Mushure(Lusaka Dynamos):1

Happy Kaunda (Green Buffaloes):1

Aubrey Funga(Lusaka Dynamos):1

Eleuter Mpepo (Buildcon):1

Biuma Kashito (Nakambala):1

Prince Mumba(Kabwe Warriors):1

Twiza Chaibela(Kabwe Warriors):1

Winston Kalengo(Zesco):1

Rahim Osumanu (Zesco):1

Alex Ngonga (Power Dynamos):1

George Chaloba (Green Eagles):1

Mangani Phiri(Circuit City):1

Simon Mulenga(Nakambala):1

John Sikaumbwe(Napsa Stars):1

Moses Lolozi(Kitwe United):1

Walter Bwalya(Nkana):1

Julius Situmbeko (Zanaco):1

Diamond Chikwekwe(Green Buffaloes):1

Chilimba Moonga(Green Buffaloes):1

Ray Mutale (Green Eagles):1

Yvan Mballa(Forest Rangers):1

Douglas Muwowo(Forest Rangers):1

Osas Okoro (Buildcon):1

Ephraim Gikan(Buildcon):1

Chrispin Mulenga(Lumwana):1

Quadri Kola (Zesco):1

Eric Yema(Napsa Stars):1

Lubinda Mundia(Red Arrows):1

Felix Nyaende(Zanaco):1

Guily Manziba (Zanaco):1

Collins Mulenga (Green Eagles):1

Peter Banda (Zanaco):1

Martin Kayuwa (Power):1

Chitoshi Chiinga(Circuit City):1

Francis Simwanza (Red Arrows):1

Musonda Kapembwa (Lumwana):1

John Kaiku (Lumwana):1

Victor Mubanga (Lumwana):1

Mathews Macha(Mufulira Wanderers):1

Portipher Zulu (Nakambala):1

Frank Banini (Prisons Leopards):1

Kapota Kayawe(Kitwe United):1*

Field Kandela (Kabwe Warriors):1*

Victor Mubanga (Lumwana):1

*Denotes own-goal

[Read 111 times, 111 reads today]