Sources suggest striker Patson Daka and midfielder Enock Mwepu will play at 2019 U23 AFCON but with a condition.

The RB Salzburg duo’s availability for the Africa zone’s 2020 Olympic Games qualifying tournament has been uncertain with reports that the Austrian champions were reluctant to release them for the championship Egypt is hosting from November 8-22 in Cairo.

Sources close to the development said Patson and Mwepu will miss Zambia’s opening Group B match against South Africa on November 9.

However, they but will be available to face Cote d’Ivoire on November 12 and Nigeria in Zambia’s final Group B match on November 15.

Interestingly, the U23 AFCON will start two days before and ends three days after the November FIFA International Window that will run from November 11-19.

The U23 AFCON semifinals will be played on November 18 while the three Olympic places will be decided in the third -and -fourth play-off on November 21 and tournament final on November 22.

Meanwhile, Zambia is tentatively set to leave for Spain this Wednesday for an eight-day training camp in Spain en route to Cairo.

WEEKEND SCORECARD

2019/2020 CAF Confederation Cup Pre-Group Stage

27/10/2019

First Leg

-National Heroes Stadium, Lusaka

Green Eagles 1(Spencer Sautu 31′)-Hassania Agadir 1(Yassine Rami 85′)

-Nuevo Estadio de Malabo,Malabo, Equatorial Guinea

CANO SA 1(Fidel 74′)-Zanaco 3(Ziyo Tembo 38′,Guily Manziba 46′ 79′)

03/11/2019

Final Leg

-National Heroes Stadium, Lusaka

15h00:Zanaco-Cano SA

-Stade d’Agadir, Agadir, Morocco

18h00:Hassania Agadir-Green Eagles

2019/2020 FAZ Super Division

Week Seven Fixtures

24/10/2019

Buildcon 1(Isaac Shamujompa 80′)-Lumwana Radiants 0

Zesco United 2(Thabani Kamusoko 37′,Jesse Were 53′)-Mufulira Wanderers 0

Nkana 1(Ronald Kampamba 85′)-Lusaka Dynamos 0

Red Arrows 2(Bruce Musakanya 5′ pen, 90′)-Kansanshi Dynamos 1(Emmanuel Phiri 66′)

Nkwazi 0-Napsa Stars 1(Austin Banda 80′)

26/10/2019

Kabwe Youth Soccer Academy 2(Moro Amenu 13′, Daniel Chama 78′)-Power Dynamos 0

Postponed

Kabwe Warriors-Lusaka Dynamos

Green Eagles-Green Buffaloes

WEEK 8

27/10/2019

Kansanshi Dynamos 1(Emmanuel Phiri)-Zesco United 2(Anthony Akumu 31′, Thabani Kamusoko)

Lumwana Radiants 1(Emmanuel Manda 58′)-Forest Rangers 0

Nakambala Leopards 0-Kabwe Warriors 1(Akakulubelwa Mwachiyaba )

Green Buffaloes 2(Stephen Kabamba 30′, Friday Samu 52′)-Nkwazi 0

Lusaka Dynamos 1(Babe Basile 90′)-Red Arrows 1(James Chamanga 85′)

09/11/2019

Mufulira Wanderers-Green Eagles

Zanaco-Nkana

16/11/2019

Power Dynamos-Buildcon

Napsa Stars-Kabwe Youth Soccer Academy

WEEK NINE

30/10/2019

Nkana-Red Arrows

Forest Rangers-Power Dynamos

Buildcon-Napsa Stars

Zesco United-Lusaka Dynamos

Nkwazi-Mufulira Wanderers

Kabwe Warriors-Lumwana Radiants

KYSA-Green Buffaloes

27/11/2019

Zanaco-Nakambala Leopards

Green Eagles-Kansanshi Dynamos

2019/2020 TOP SCORERS

LEAGUE

27/10/2019

Idris Mbombo(Nkana):6

James Chamanga(Red Arrows):5

Jesse Were (Zesco):5

Kennedy Musonda (Green Eagles):4

Elias Maguri(Nakambala Leopards):4

Bornwell Mwape (Napsa Stars):4

Emmanuel Manda(Lumwana Radiants):3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Friday Samu (Green Buffaloes):3

Emmanuel Phiri (Kansanshi):3

Winston Kalengo (Zesco):3

Bruce Musakanya (Red Arrows):3

Chris Mugalu (Lusaka Dynamos):3

Eric Choomba(Nkwazi):3

Tafadzwa Rusike (Zanaco):2

Daniel Chama (KYSA):2

Evans Musonda(Red Arrows):2

Patrick Ilongo(Forest Rangers):2

Adams Zikiru (Forest Rangers):2

Royd Alfonso (Kansanshi Dynamos):2

Junior Zulu(Nakambala):2

Jeff Banda (Nkwazi):2

Charles Zulu (Zanaco):2

Alidor Kayembe(Buildcon):2

Biramahire Abeddy (Buildcon):2

Kwame Attrum (Mufulira Wanderers):2

Ian Sililo(KYSA):2

Roger Kola (Zanaco):2

Spencer Sautu(Green Eagles):2*

Akakulubelwa Mwachiyaba(Kabwe Warriors) :1

Baba Basile(Lusaka Dynamos) :1

Stephen Kabamba(Green Buffaloes) :1

Anthony Akumu (Zesco United) :1

Moro Ameru (KYSA) :1

Gozon Mutale(Green Eagles):1

Webster Muzaza (Forest Rangers):1

Laurent Muma (Forest Rangers):1

Marvin Jere(Lusaka Dynamos):1

Moussa Lemisa(Lusaka Dynamos):1

Clement Mwape (Zesco):1

Umaru Kasumba (Zesco):1

Quadri Kola (Zesco):1

Martin Kayuwa(Power Dynamos):1

Lazarus Zulu (Kansanshi):1

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1

Peter Mwangani(Forest Rangers):1

Moonga Chilimba (Buffaloes):1

Leonard Mulenga(Buffaloes):1

Felix Bulaya (Nakambala):1

Joseph Mwandilila(Green Eagles):1

Norbet Chisala (Kansanshi Dynamos):1

Chisenga Lukwemba(Nakambala):1

Andrew Kwiliko (Green Eagles):1

Tresor Ilunga(KYSA):1

Derrick Mwansa (Kabwe Warriors):1

Derrick Chanda(Kabwe Warriors):1?

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):1

Andrew Tololwa (Red Arrows): 1

Linos Makwaza Jnr(Power):1

Obeddy Masumbuko (Nkana):1

Thomas Banda(Napsa): 1

Davies Kamanga(Mufulira Wanderers):1

Simon Nkhata (Napsa Stars):1

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):1

Larry Bwalya (Power Dynamos):1

Benson Sakala (Power Dynamos):1

Chitiya Mususu (Zanaco):1

Isaac Ngoma (Kansanshi Dynamos):1

Danny Silavwe (Napsa Stars):1

Enock Sabamukumana(Zesco):1

Erick Chomba (Nkwazi):1

Martin Dzilah (Lumwana):1

Chanida Zulu (Lumwana):1

John Ngoma(Nakambala):1

Willy Stephanus(Lusaka Dynamos):1

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):1

Simon Mulenga (Nkana):1

Ronald Kampamba (Nkana):1

Isaac Shamujompa (Buildcon):1

Austin Banda(Napsa Stars):1

*Denotes an own-goal

27/10/2019

CONTINENTAL (**CAF & CECAFA Club Cup)

Amity Shamende (Green Eagles):5**

Spencer Sautu (Green Eagles):3**

Guily Manziba (Zanaco):3

Kennedy Musonda(Green Eagles):3**

Jesse Were(Zesco United):2

Tapson Kaseba (Green Eagles):2**

Ziyo Tembo (Zanaco):1

Damiano Kola(Zanaco):1

Emmanuel Okutu(Zanaco):1

Thabani Kamusoko(Zesco):1

Roger Kola (Zanaco):1

Tafadzwa Rusike (Zanaco):1

Kayembe Alidor (Buildcon):1

Omaru Kasumba (Zesco United):1

John Chingandu (Zesco United):1

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1**

Edward Mwamba (Green Eagles):1

Boniface Sunzu (Green Eagles):1**

*Denotes one own goal

