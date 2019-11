Perry Mutapa has made a shock exit from Forest Rangers after three years with the Ndola club.

Forest confirmed Mutapa’s resignation on Monday afternoon adding that he had quit together with his long-serving and faithful assistant Masauso Tembo.

Mutapa has been at Forest since 2016 when he arrived as assistant to his mentor Patrick Phiri and later took up the post fulltime when the latter left for Lusaka Dynamos the following season.

Dynamos was also Mutapa’s first coaching stop together with Tembo when they guided their childhood club back to the FAZ Super Division in 2015 after five years in Division 1.

Mutapa and Tembo’s destination is unknown with speculation linking the duo to a possible shock move to Power Dynamos.

MUTAPA NAMES COSAFA U20 TEAM

Meanwhile, Mutapa’s elder brother Oswald Mutapa has named his final 24-member team for the 2019 COSAFA U20 Cup that Zambia will host in Lusaka from December 4-14 at Nkoloma and Sunset Stadium.

Three notable faces from the 2017 Under-17 and 2018 Under-20 teams are back namely striker Francisco Mwepu, midfielders Musonda Kalale and Prince Mumba.

Zambia is in Group A with Botswana, Malawi and The Comoros.

Mutapa’s sides kicks off their campaign on December 4 against Botswana at Nkoloma Stadium.

Zesco United’s exciting prospect John Chishimba is also set for his junior debut.

ZAMBIA U20 TEAM:

GOALKEEPERS: Prince Bwalya (Green Buffaloes), Flobby Mashakalati (Nchanga Rangers), Iford Mwale (Vector FC)

DEFENDERS: Crawford Mwaba (Maestro United), Golden Mafwenta (Zanaco), Vince Chate (Young Power Dynamos), Justin Mwanza (Young Nkana), John Chishimba (Zesco United), Isaac Kazembe (Ndola United)

MIDFIELDERS: Prince Mumba (Kabwe Warriors), Golden Mashata (Green Buffaloes), Chanda Mukuka (Gomes FC), Patrick Gondwe (Young Nkana), Elliot Kampukesa (Nchanga Rangers), Musonda Kalale (Chambishi FC), Thomas Zulu (Kafue Celtic), Muma Mumba (Green Eagles), Kangwa Sinyangwe (Gomes FC), Kelvin Mwanza (Maestro United), Felix Banda (Young Napsa Stars)

STRIKERS: Francisco Mwepu (Kafue Celtic), Jimmy Mukeya (Young Napsa), Ricky Banda (Jumulo), Jonathan Munalula (Roan United)

WEEKEND SCORECARD

FAZ Super Division

WEEK 13

20/11/2019

Zanaco 1(Chitiya Mususu 72′)-Green Buffaloes 1(Paul Simpemba 73′)

WEEK 12

23/11/2019

Zesco United 0-Green Eagles 0

Red Arrows 1(Jeff Banda 53’og)-Nkwazi 0

Mufulira Wanderers 1(Rahim Osumanu 20′)-Forest Rangers 2(Adams Zikiru 48′, Peter Mwaangani 82’pen)

Lusaka Dynamos 3(Emmanuel Habasimbi 40″ Baba Basile 73’83’)

-Kabwe Youth Soccer Academy 0

Napsa Stars 3(Doisy Soko 5′, Collins Sikombe 45′, Luka Banda 82′)-Zanaco 2(Moussa Souleymanou 27′,Roger Kola 64′)

Lumwana Radiants 0-Nkana 2(Idris Mbombo 10′ 54′)

Kansanshi Dynamos1(Royd Alfonso 64′)-Buildcon 1(Moses Phiri 68′)

24/11/2019

Green Buffaloes 1(Paul Simpemba)-Kabwe Warriors 0

Power Dynamos 2(Lameck Kafwaya 10′,

Fredrick Mulambia 54′)-Nakambala Leopards 0

2019/2020 TOP SCORERS

LEAGUE

24/11/2019

Jesse Were (Zesco):10

Idris Mbombo(Nkana):8

James Chamanga(Red Arrows):5

Babe Basile(Lusaka Dynamos):4

Kennedy Musonda (Green Eagles):4

Elias Maguri(Nakambala Leopards):4

Bornwell Mwape (Napsa Stars):4

Adams Zikiru (Forest Rangers):3

Royd Alfonso (Kansanshi Dynamos):3

Jeff Banda (Nkwazi):3*

Roger Kola (Zanaco):3

Martin Dzilah (Lumwana):3

Daniel Chama (KYSA):3

Emmanuel Manda(Lumwana Radiants):3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Friday Samu (Green Buffaloes):3

Emmanuel Phiri (Kansanshi):3

Winston Kalengo (Zesco):3

Bruce Musakanya (Red Arrows):3

Chris Mugalu (Lusaka Dynamos):3

Eric Choomba(Nkwazi):3

Moses Phiri (Buildcon) :2

Rahim Osumanu (Mufulira Wanderers) :2

Fredrick Mulambia(Power Dynamos):2

Paul Simpemba (Green Buffaloes):2

Chitiya Mususu(Zanaco):2

Gozon Mutale(Green Eagles):2

Laudit Mavugo (Napsa Stars) :2

Kelvin Mubanga(Nkana):2

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes) :2

Anthony Akumu (Zesco United):2

Ronald Kampamba (Nkana):2

Danny Silavwe (Napsa Stars):2

Tafadzwa Rusike (Zanaco):2

Evans Musonda(Red Arrows):2

Patrick Ilongo(Forest Rangers):2

Junior Zulu(Nakambala):2

Charles Zulu (Zanaco):2

Alidor Kayembe(Buildcon):2

Biramahire Abeddy (Buildcon):2

Kwame Attrum (Mufulira Wanderers):2

Ian Sililo(KYSA):2

Spencer Sautu(Green Eagles):2*

Collins Sikombe (Napsa Stars) :2

Hosea Silwimba (Green Eagles) :1

Mise Katende(Mufulira Wanderers) :1

Christian Ntouba (Power Dynamos) :1

Eric Kabulo (Buildcon) :1

Dominic Chanda(Kabwe Warriors):1

Felix Nyaende (Kabwe Warriors):1

Eddie Sinyangwe(Green Buffaloes):1

George Ngoma (Green Buffaloes):1

Akakulubelwa Mwachiyaba(Kabwe Warriors):1

Stephen Kabamba(Green Buffaloes):1

Moro Ameru (KYSA):1

Webster Muzaza (Forest Rangers):1

Laurent Muma (Forest Rangers):1

Marvin Jere(Lusaka Dynamos):1

Moussa Lemisa(Lusaka Dynamos):1

Clement Mwape (Zesco):1

Umaru Kasumba (Zesco):1

Quadri Kola (Zesco):1

Martin Kayuwa(Power Dynamos):1

Lazarus Zulu(Kansanshi):1

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1

Peter Mwangani(Forest Rangers):1

Moonga Chilimba (Buffaloes):1

Leonard Mulenga(Buffaloes):1

Felix Bulaya (Nakambala):1

Joseph Mwandilila(Green Eagles):1

Norbet Chisala (Kansanshi Dynamos):1

Chisenga Lukwemba(Nakambala):1

Andrew Kwiliko (Green Eagles):1

Tresor Ilunga(KYSA):1

Derrick Mwansa (Kabwe Warriors):1

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):1

Andrew Tololwa (Red Arrows): 1

Linos Makwaza Jnr(Power):1

Obeddy Masumbuko (Nkana):1

Thomas Banda(Napsa): 1

Davies Kamanga(Mufulira Wanderers):1

Simon Nkhata (Napsa Stars):1

Ali Sadiki(Kabwe Warriors):1

Larry Bwalya(Power Dynamos):1

Benson Sakala(Power Dynamos):1

Isaac Ngoma (Kansanshi Dynamos):1

Enock Sabamukumana(Zesco):1

Erick Chomba (Nkwazi):1

Chanida Zulu (Lumwana):1

John Ngoma(Nakambala):1

Willy Stephanus(Lusaka Dynamos):1

Simon Mulenga (Nkana):1

Isaac Shamujompa (Buildcon):1

Austin Banda(Napsa Stars):1

Harun Shakava (Nkana):1

Doisy Soko (Napsa Stars):1

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):1

Peter Mwaangani(Forest Rangers):1

Moussa Souleymanou (Zanaco):1

Luka Banda (Napsa):1

*Denotes an own-goal

