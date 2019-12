In no particular order, here are the coaches who have left their respective posts so far after the first twelve rounds of games played in the 2019/2020 FAZ Super Division season.

-Nkwazi: Chris Kaunda (Fired)

-Power Dynamos: Fordson Kabole (Fired), Guston Mutobo (Fired)

-Kabwe Warriors: Tennant Chilumba (Contract not renewed)

-Buildcon: Tenant Chembo (Mutual Consent )

-Nakambala Leopards: Zeddy Saileti (Contract not renewed)

-Mufulira Wanderers: Elijah Chikwanda (fired)

-Lumwana Radiants: Chewe Mulenga (Fired)

-Forest Rangers: Perry Mutapa (Resigned to join Power Dynamos)

-Nkana: Beston Chambeshi (Mutual Consent )

WEEKEND SCORECARD

-2019/20 CAF CHAMPIONS LEAGUE

07/12/2019

GROUP A

-Levy Mwanawasa Stadium, Ndola

Zesco 1(Winston Kalengo 65′)-TP Mazembe 2(Jackson Muleka 9′ 63′)

-Al-Salam Stadium , Cairo, Egypt

Zamalek 2(Achraf Bencharki 16′ 68′)-Premiero de Agosto 0

-2019/20 CAF CONFEDERATION CUP

08/12/2019

GROUP B

-National Heroes Stadium,Lusaka

Zanaco 1(Charles Zulu 25′) -RSB Berkane 1(Djiril Quattara 15′)

–Stade René Pleven d’Akpakpa, Cotonou, Benin

ESAE 0-DC MOtema Pembe 2(Vinny Bongonga 37′, Vinny Kombe 52′)

-2019/2020 FAZ SUPER DIVISION

07/12/2019

WEEK 11

Nakambala Leopards 0-Lumwana Radiants 2(Emmanuel Manda 35′,Richard Zulu 70′)

Green Eagles 1(Amity Shamande 3′)-Red Arrows 1(James Chamanga 30′)

2019/2020 TOP SCORERS

LEAGUE

07/12/2019

Jesse Were (Zesco):10

Idris Mbombo(Nkana):8

James Chamanga(Red Arrows):7

Elias Maguri(Nakambala Leopards):5

Bornwell Mwape (Napsa Stars):5

Emmanuel Manda(Lumwana Radiants):4

Babe Basile(Lusaka Dynamos):4

Kennedy Musonda (Green Eagles):4

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):4

Adams Zikiru (Forest Rangers):4

Moses Phiri (Buildcon) :3

Royd Alfonso (Kansanshi Dynamos):3

Jeff Banda (Nkwazi):3*

Roger Kola (Zanaco):3

Martin Dzilah (Lumwana):3

Daniel Chama (KYSA):3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Friday Samu (Green Buffaloes):3

Emmanuel Phiri (Kansanshi):3

Winston Kalengo (Zesco):3

Bruce Musakanya (Red Arrows):3

Chris Mugalu (Lusaka Dynamos):3

Eric Choomba(Nkwazi):3

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):2

Moro Ameru (KYSA):2

Willy Stephanus(Lusaka Dynamos):2

Moussa Lemisa(Lusaka Dynamos):2

Rahim Osumanu (Mufulira Wanderers) :2

Fredrick Mulambia(Power Dynamos):2

Paul Simpemba (Green Buffaloes):2

Chitiya Mususu(Zanaco):2

Gozon Mutale(Green Eagles):2

Laudit Mavugo (Napsa Stars) :2

Kelvin Mubanga(Nkana):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes) :2

Anthony Akumu (Zesco United):2

Ronald Kampamba (Nkana):2

Danny Silavwe (Napsa Stars):2

Tafadzwa Rusike (Zanaco):2

Evans Musonda(Red Arrows):2

Patrick Ilongo(Forest Rangers):2

Junior Zulu(Nakambala):2

Charles Zulu (Zanaco):2

Alidor Kayembe(Buildcon):2

Biramahire Abeddy (Buildcon):2

Kwame Attrum (Mufulira Wanderers):2

Ian Sililo(KYSA):2

Spencer Sautu(Green Eagles):2*

Collins Sikombe (Napsa Stars) :2

Chanda Mushili(Buildcon):1

Jamal Jefaru (Mufulira Wanderers):1

Hosea Silwimba (Green Eagles) :1

Mise Katende(Mufulira Wanderers) :1

Christian Ntouba (Power Dynamos) :1

Eric Kabulo (Buildcon) :1

Dominic Chanda(Kabwe Warriors):1

Felix Nyaende (Kabwe Warriors):1

Eddie Sinyangwe(Green Buffaloes):1

George Ngoma (Green Buffaloes):1

Akakulubelwa Mwachiyaba(Kabwe Warriors):1

Stephen Kabamba(Green Buffaloes):1

Webster Muzaza (Forest Rangers):1

Laurent Muma (Forest Rangers):1

Marvin Jere(Lusaka Dynamos):1

Clement Mwape (Zesco):1

Umaru Kasumba (Zesco):1

Quadri Kola (Zesco):1

Martin Kayuwa(Power Dynamos):1

Lazarus Zulu(Kansanshi):1

Peter Mwangani(Forest Rangers):1

Moonga Chilimba (Buffaloes):1

Leonard Mulenga(Buffaloes):1

Felix Bulaya (Nakambala):1

Joseph Mwandilila(Green Eagles):1

Norbet Chisala (Kansanshi Dynamos):1

Chisenga Lukwemba(Nakambala):1

Andrew Kwiliko (Green Eagles):1

Tresor Ilunga(KYSA):1

Derrick Mwansa (Kabwe Warriors):1

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):1

Andrew Tololwa (Red Arrows): 1

Linos Makwaza Jnr(Power):1

Obeddy Masumbuko (Nkana):1

Thomas Banda(Napsa): 1

Davies Kamanga(Mufulira Wanderers):1

Simon Nkhata (Napsa Stars):1

Ali Sadiki(Kabwe Warriors):1

Larry Bwalya(Power Dynamos):1

Benson Sakala(Power Dynamos):1

Isaac Ngoma (Kansanshi Dynamos):1

Enock Sabamukumana(Zesco):1

Erick Chomba (Nkwazi):1

Chanida Zulu (Lumwana):1

Richard Zulu (Lumwana):1

John Ngoma(Nakambala):1

Simon Mulenga (Nkana):1

Isaac Shamujompa (Buildcon):1

Austin Banda(Napsa Stars):1

Harun Shakava (Nkana):1

Doisy Soko (Napsa Stars):1

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):1

Peter Mwaangani(Forest Rangers):1

Moussa Souleymanou (Zanaco):1

Luka Banda (Napsa):1

Mukuka Chewe (Lumwana):1*

Amity Shamande (Green Eagles):1

*Denotes an own-goal

08/12/2019

CONTINENTAL (**CAF & CECAFA Club Cup)

Amity Shamende (Green Eagles):5**

Tapson Kaseba (Green Eagles):3**

Ziyo Tembo (Zanaco):3

Roger Kola (Zanaco):3

Spencer Sautu (Green Eagles):3**

Guily Manziba (Zanaco):3

Kennedy Musonda(Green Eagles):3**

Jesse Were(Zesco United):2

Charles Zulu (Zanaco):1

Winston Kalengo(Zesco):1

Moussa Souleymanou(Zanaco):1

Clement Mwape(Zesco):1

Ernest Mbewe (Zanaco):1

Damiano Kola(Zanaco):1

Emmanuel Okutu(Zanaco):1

Thabani Kamusoko(Zesco):1

Tafadzwa Rusike (Zanaco):1

Kayembe Alidor (Buildcon):1

Omaru Kasumba (Zesco United):1

John Chingandu (Zesco United):1

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1**

Edward Mwamba (Green Eagles):1

Boniface Sunzu (Green Eagles):1**

*Denotes one own goal

