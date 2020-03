Zanaco coach Chris Kaunda says he is sorry to have disappointed everyone following Sundays humiliating 3-0 home loss to Pyramids FC.

The Egyptians blew Zanaco off the park at National Heroes Stadium in Lusaka in their 2019/2020 CAF Confederation Cup quarterfinal first leg match.

Sunday’s result was particularly painful because it was free to the public.

The result has dimmed all hopes of Zanaco’s semifinal ambitions after losing their first game in this year’s competition following a ten-match unbeaten start.

“We have disappointed our fans, we have fallen down but a man gets up from this to fight on,” Kaunda said.

“We played a very experienced team, with experience players and they punishment us for our mistakes, especially the first two goals.”

But the team played well but it just wasn’t our day and now we just need to get organized.”

The final leg is set for March 8 in Cairo where no Zambian club has beaten, won or eliminated an Egyptian club from continental competition.

WEEK 25

Postponed:

Buildcon-Power Dynamos

Nkana-Zanaco

Zesco United-Kansanshi Dynamos

29/02/2020

Red Arrows 0-Lusaka Dynamos 2(Baba Basile 29′, Aubrey Funga 71′)

Green Eagles 2(Liniker Mwikisa 64′, Ronald Chibwe 76′)-Mufulira Wanderers 1(Angel Lubamba)

Nkwazi 0-Green Buffaloes 2(Friday Samu 2′, Moonga Chilimba 34′)

Kabwe Warriors 2(Jimmy Ndhlovu 27′,Mathews Nkowani 41′)-Nakambala Leopards 0

01/03/2020

KYSA 2(Stephen Chulu 20′, Maonga Kabuku 90′)-Napsa Stars 3(Bornwell Silengo 13′, Collins Sikombe 46′ 71′)

Forest Rangers 2(Quadri Kola 29’pen 67′)-Lumwana Radiants 1(EmmanuelManda 90+2)

WEEK 21

Zesco United 1(Tafadzwa Rusike 34′)-Power Dynamos 1(Mwinkeu Kazembe 45+2)

04/03/2020

WEEK 20

Lumwana Radiants-Zesco United

2019/2020 TOP SCORERS

LEAGUE

01/03/2020

James Chamanga(Red Arrows):14

Baba Basile(Lusaka Dynamos):14

Jesse Were (Zesco):11

Rodgers Kola (Zanaco):11

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):10

Adams Zikiru (Forest Rangers):10

Idris Mbombo(Nkana):10

Kennedy Musonda (Green Eagles 5/Power 4):9

Collins Sikombe (Napsa Stars) :8

Friday Samu (Green Buffaloes):8

Winston Kalengo (Zesco):7

Emmanuel Manda(Lumwana Radiants):6

Moses Phiri (Buildcon 4/Zanaco 2) :6

Spencer Sautu(Green Eagles):6*

Bornwell Mwape (Napsa Stars):6

Daniel Chama (KYSA):6

Eric Choomba(Nkwazi):6

Ronald Chibwe(Green Eagles):5

Quadri Kola (Zesco 2/Forest 3):5

Larry Bwalya(Power Dynamos):5

Royd Alfonso (Kansanshi Dynamos):5

Chitiya Mususu(Zanaco):5

Elias Maguri(Nakambala Leopards):5

Moonga Chilimba (Buffaloes):4

Lassa Kiala(Zanaco):4

Chris Mugalu (Lusaka Dynamos):4

Fredrick Mulambia(Power Dynamos):4

Dave Daka (Power Dynamos):4

Webster Muzaza (Forest Rangers):4*

Jamal Jefaru (Mufulira Wanderers3/Buildcon 1):4

Kelvin Mubanga(Nkana):4

Martin Dzilah (Lumwana 3/Nkana 1):4

Chanda Mushili(Buildcon):4

Tapson Kaseba (Green Eagles/Napsa 1):4

Jeff Banda (Nkwazi):4*

Aubrey Funga(Lusaka Dynamos):3

Tafadzwa Rusike (Zanaco/Zesco 1):3

John Makwatta (Zesco):3

Stephen Mutama(Nkwazi) :3

Willy Stephanus(Lusaka Dynamos):3

Ali Sadiki(Kabwe Warriors):3

Felix Bulaya (Nakambala):3

Doisy Soko (Napsa Stars):3

Chaniza Zulu(Lumwana):3

Akakulubelwa Mwachiyaba(Kabwe Warriors):3

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):3

Laudit Mavugo (Napsa Stars) :3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Emmanuel Phiri (Kansanshi):3

Bruce Musakanya (Red Arrows):3

Amity Shamande (Green Eagles):2

Luka Chamanga (Power Dynamos):2

Erick Owusu(Buildcon):2

Dominic Changwa (Lumwana) :2

Eric Kabulo (Buildcon) :2*

Shadreck Musonda(Nkana):2

Lameck Silwaba(Forest Rangers):2

Wilford Sikanyika(Kansanshi):2

Luka Banda (Napsa):2

Simon Nkhata (Napsa Stars):2

Fred Tshimenga (NKana):2

Stephen Kabamba(Green Buffaloes):2

Moussa Souleymanou (Zanaco):2

Winston Mhango(Kabwe Warriors):2

Andrew Kwiliko (Green Eagles):2

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):2

Laurent Muma (Forest Rangers):2

Benjamin Nenkavu(Buildcon):2

Moro Ameru (KYSA):2

Mathews Nkowani(Kabwe Warriors) :2

Moussa Lemisa(Lusaka Dynamos):2

Rahim Osumanu (Mufulira Wanderers) :2

Paul Simpemba (Green Buffaloes):2

Gozon Mutale(Green Eagles):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes) :2

Anthony Akumu(Zesco United):2

Ronald Kampamba (Nkana):2

Danny Silavwe(Napsa Stars):2

Evans Musonda(Red Arrows):2

Patrick Ilongo(Forest Rangers):2

Junior Zulu(Nakambala):2

Charles Zulu (Zanaco):2

Alidor Kayembe(Buildcon):2

Biramahire Abeddy (Buildcon):2

Kwame Attrum (Mufulira Wanderers):2

Ian Sililo(KYSA):2

