Nkana coach Kelvin Kaindu has explained his decision to substitute striker Fred Tshimenga in Sunday’s CAF Confederation Cup pre-group stage, home leg match against Tihad Casablanca.

Tshimenga scored Nkana’s opening goal in the 18th minute in the hosts 2-0 home win over the Moroccan club at Nkana Stadium in Kitwe on February 14.

However, Tshimenga’s 59th minute substitution for Ackim Mumba raised murmurs.

“Sometimes as a coach you take risks. Tihad are more of an athletic team and very physical play but that game needed speed, “Kaindu said.

“And as a coach you analyse performances of both players in their last few games.”

Mumba’s arrival paid-off when he provided the assist for striker Obeddy Masumbuko to score in the 86th minute with an injection of speed after the swift winger out-paced his marker to cross the ball for the latter to slot in the final goal.

Meanwhile, Nkana face Tihad in the last leg on February 21 in Casablanca needing a draw to advance to next month’s group stage of the competition.

FAZ SUPER DIVISION

WEEK 8

10/02/2021

Green Eagles 0-Power Dynamos 0

WEEK 17

13/02/2021

Prison Leopards 2(Tshite Mweshi 33′ 63′)-Green Buffaloes 2(Fredrick Mwimanzi 58′, Aubrey Chella 68′)

Red Arrows 1(Joseph Phiri 75′)-Zanaco 1 (Moses Phiri 72′)

Zesco United 3(Thabani Kamusoko 23′, Brian Mwila 48’og, Enock Sakala Jr 90′)-Buildcon 1(Najeeb Abbas 7′)

Green Eagles 2(Amity Shamende 42’pen, Collins Mulenga 47′)-Lumwana Radiants 1(Musonda Siame 76′)

Nkwazi 1(Pride Mwansa 10′)-Forest Rangers 0

Indeni 0-Kabwe Warriors 0

14/02/2021

Lusaka Dynamos 0-Young Green Eagles 0

Power Dynamos 1(Godfrey Ngwenya 26′)-Kitwe United 1(Edward Lungu 71′)

POSTPONED

Nkana-Napsa Stars

CAF CONFEDERATION CUP

14/02/2021

=Kitwe

Nkana 2(Fred Tshimenga 18′,Obeddy Masumbuko 86′)- Tihad Casablanca 0

=Nairobi

Gor Mahia 0-Napsa Stars 1(Daniel Adoko 86′)

FAZ NATIONAL DIVISION 1

WEEK 17

13/02/2021

Kafue Celtic 2-0 Livingstone Pirates

(Maxwell Mulutula, Peter Chikola)

Malaiti Rangers 0-0 Chambishi

Konkola Blades 2-1 Mufulira Wanderers

(Emmanuel Mwaba 2 goals/ Joseph Mumbi)

National Assembly 0-1 Gomes

(Mwenya Kampamba Pen)

FC MUZA 4-0 Nchanga Rangers

(Mandra Muleya , Biuma Kashitu, Bobo Angwenga, Andrew Phiri)

13/02 /2021

Trident FC 1-1 City of Lusaka

(Kelvin Ngoma/Emmanuel Kalala)

KYSA FC 2-0 Mpulungu Harbour

(Progress Malama, Keagan Bwalya)

Kansanshi Dynamos 4-0 Zesco Shockers

(Justin Kangombe, Scotch Mwanza pen, Eric Yema, Royd Alufonso)

24/02/2021

Kashikishi Warriors vs Police College FC

2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

14/02/2021

Moses Phiri (Zanaco):9

Roger Kola(Zanaco):8

Quadri Kola (Forest Rangers):7

Brian Mwila(Buildcon):5*

Abraham Siankombo(Zanaco):5

Jacob Ngulube (Napsa Stars):5

David Obashi (Prison Leopards):5

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):5

Tshite Mweshi (Prison Leopards):4

Aubrey Chella (Green Buffaloes):4

Tranquilin Mwepu (Indeni):4

Simon Mulenga (Nkana):4

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):4

Anos Tembo (Green Eagles):4

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):4

Idris Mbombo (Nkana):4

Felix Nyaende (Lumwana):4

Pride Mwansa(Nkwazi):3

Enock Sakala Jr (ZescO):3

Joseph Phiri (Red Arrows):3

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):3

Martin Phiri (Green Buffaloes):3

Landu Maite (Prison Leopards):3

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):3

Emmanuel Mwiinde(Nkana/Buildcon 1**):3**

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):3

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):3

Webster Muzaza(Forest Rangers):3

Gerald Chisha (Buildcon):3

Francis Zulu (Prisons Leopards):3

James Chamanga (Red Arrows):3

Felix Bulaya (Red Arrows):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Friday Samu (Green Buffaloes):3

Graven Chitalu(Indeni):3

Baba Basile (Zanaco):3

Kelvin Mubanga (Zesco United):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3

Thabani Kamusoko(Zesco):2

Fredrick Mwimanzi (Green Buffaloes):2

Edward Lungu (Kitwe United):2

Dominic Chungwa (Lumwana):2

Hosea Silwimba(Green Eagles):2

Heriter Nkonko(Indeni):2

John Chingandu (Zesco United):2

Doisy Soko(Napsa Stars):2

Nester Lukupa (Kabwe Warriors):2

Gozon Mutale(Green Eagles):2

Twiza Chaibela (Kabwe Warriors):2

Amenu Moro (Forest Rangers):2

Van Basten Neba(Lumwana):2

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):2

Emmanuel Chabula Lusaka Dynamos):2

Derrick Bulaya (Lusaka Dynamos):2

Francis Simwanza (Red Arrows):2

Tiki Chiluba (Indeni):2

Mathews Nkowane (Kabwe Warriors):2

Laudit Mavugo (Napsa):2

Emmanuel Okutu (Buildcon):2

Benson Sakala (Power Dynamos):2

Kamal Jafaru (Buildcon):2

Junior Zulu(Prisons Leopards):2

Adamson Mulao (Young Green Eagles):2

Ocean Mushure (Lusaka Dynamos):2

Steven Mutama (Nkwazi):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes):2

Evans Musonda (Kitwe United):2

Eric Choomba (Nkwazi):2

Fred Tshimenga (Nkana):2