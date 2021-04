Napsa Stars have landed straight into Ndola from Cameroon ahead of their league date there against Forest Rangers this Thursday at Levy Mwanawasa Stadium.

The Lusaka sides’ charter plane landed in Ndola on Monday afternoon barely 24 hours after losing 5-1 away in Cameroon to Coton Sport in their CAF Confederation Cup Group D fixture.

But just like fellow CAF Confederation Cup envoys Nkana, Napsa are also battling relegation on the domestic front and currently sit two spots above Nkana at number 14 on 23 points, three more than the Kitwe side who are third from bottom in the last four relegation zone.

Hosts Forest are third on 35 points and victory against Napsa will still keep them there but move them within one point of second placed Zanaco and will be eight points behind leaders Zesco United with twelve games left for them to play.

CAF CONFEDERATION CUP

12/04/2021

GROUP B

-Garoua

Coton Sport 5(Lambert Aeainia 21′, Souaibou Marou 36′, Sibiri Sanou 71′, Ferdel Ebanzda 87′, Francis Alemi 90′)- Napsa Stars 1(Doisy Soko 90+3′)

-Tizi Ouzou

JS Kabylie 0- RSB Berkane 0

GROUP D

-Ndola

Nkana 1(Fred Tshimenga 70′)- Namungo FC 0

-Cairo

Pyramids FC 0-Raja Casablanca 3(Fabrice Ngoma 15′, Ben Malango 42′, Soufiane Rahimi 77′)

WOMENS INTERNATIONAL FRIENDLY

10/04/2021

Bidvest Stadium,Johannesburg

South Africa 3(Noko Matlou 39′ 43′,Thembi Kgatlana 51′)- Zambia 1 (Barbara Banda 19′)

FAZ SUPER DIVISION

10/04/2021

Lumwana Radiants 2 (Jimmy Nakena 25′ 44′ -Buildcon 1(Billy Mutale 61′)

Prison Leopards 2(Tshite Mweshi 9′, David Obashi 8′)-Nkwazi 1 (Steven Mutuma 69′)

Kabwe Warriors 1(Akakulubelwa Mwachiyaba 5′)-Young Green Eagles 0

Green Buffaloes 0-Zesco United 1(John Chingandu 34′)

Zanaco 2(Moses Phiri 41′,Ernest Mbewe 77′)-Lusaka Dynamos 1(Marvin Jere 75′)

11/04/2021

Red Arrows 2(Alidor Kayembe 5, James Chamanga 74′)-Green Eagles 0

14/04/2021

Kitwe United-Nkana

Power Dynamos-Indeni

18/04/2021

Forest Rangers-Indeni

WEEK 19

Lumwana Radiants-Nkana

08/04/2021

WEEK 18

Nkana 1(Emmanuel Mwiinde 18′) -Forest Rangers 2(Yvan Echaba 12′, Thomas Chideu 30′)

FAZ NATIONAL DIVISION 1

WEEK 23

10/04/2021

Gomes 1-1 Trident

Police College 0-1 FC MUZA

Livingstone Pirates 0-0 Konkola Blades

Chambishi 1-0 Nchanga Rangers

11/04/2021

Kafue Celtic 1-1 ZESCO Malaiti Rangers

(Caleb Siamagwajo/Thomas Mubita)

Mpulungu 0-1 Mufulira Wanderers

(Pheuzzy Chibandika)

Kashikishi Warriors 0-0 Kansanshi Dynamos

National Assembly 0-1 KYSA FC

(Kabuku Maunga)

2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

11/04/2021

Roger Kola(Zanaco):11

Moses Phiri (Zanaco):11

James Chamanga (Red Arrows):8

David Obashi (Prison Leopards):8

Quadri Kola (Forest Rangers):8

Friday Samu (Green Buffaloes):7

Abraham Siankombo(Zanaco):7

Enock Sakala Jr (ZescO):6

Brian Mwila(Buildcon):6*

Tranquilin Mwepu (Indeni):6

Anos Tembo (Green Eagles):6

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):5

Emmanuel Mwiinde(Nkana/Buildcon 1**):5

Tshite Mweshi (Prison Leopards):5

Emmanuel Okutu (Buildcon):5

Graven Chitalu(Indeni):5

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):5

Jacob Ngulube (Napsa Stars):5

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):5

Adrian Chama (Zesco United):4

Kennedy Musonda(Power Dynamos):4

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):4

Thabani Kamusoko(Zesco):4

Aubrey Chella (Green Buffaloes):4

Simon Mulenga (Nkana):4

Idris Mbombo (Nkana):4

Felix Nyaende (Lumwana):4

Marvin Jere (Lusaka Dynamos):3

John Chingandu (Zesco United):3

Steven Mutama (Nkwazi):3

Shadreck Malambo (Forest Rangers):3

Emmanuel Chabula (Lusaka Dynamos):3

Jack Chirwa (Green Buffaloes):3

Doisy Soko(Napsa Stars):3

Amity Shamende (Green Eagles):3

Pride Mwansa(Nkwazi):3

Joseph Phiri (Red Arrows):3

Martin Phiri (Green Buffaloes):3

Landu Maite (Prison Leopards):3

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):3

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):3

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):3

Webster Muzaza(Forest Rangers):3

Gerald Chisha (Buildcon):3

Francis Zulu (Prisons Leopards):3

Felix Bulaya (Red Arrows):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Baba Basile (Zanaco):3

Kelvin Mubanga (Zesco United):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3