Chipolopolo leave for Dakar on Tuesday ahead of their June 5 friendly against Senegal.

Senegal will host Zambia on June 5 in Thies in Milutin ‘Micho’ Sredojevic’s teams’ first of a three-friendly series during the June FIFA international match window.

The team will fly out from Lusaka to Dakar via Addis Ababa where they are due to land on June 2 after a night stop in Ethiopia.

Zambia will later shift to Thies on June 3 ahead of the friendly match there.

Chipolopolo will depart Senegal for Cotonou on June 6 ahead of their June 8 against Benin.

The tour will conclude on June 11 against Sudan at Omdurman.

Meanwhile, Aliou Cisse’s 26-member all-European-based Senegal team kicked off preparations for the friendly on May 31 in Dakar.

Senegal will host Cape Verde in their final friendly on June 8.



FAZ SUPER DIVISION

29/05/2021

WEEK 21

Napsa Stars 0- Zanaco 2(Moses Phiri 68′, Roger Kola 90′)

30/05/2021

WEEK 24

Zesco United 4(Jesse Were 8’31’ 55′,Winston Kalengo 37′)-Kitwe United 0



02/06/2021

WEEK 26

13h00:Lusaka Dynamos-Green Buffaloes

15h00:Napsa Stars-Lumwana Radiants



16/06/2021

15h00:Zanaco-Nkana

FAZ NATIONAL FIRST DIVISION

26/05/2021

Mufulira Wanderers 3-2 Zesco Shockers

WEEK 30

29/05/2021

Konkola Blades 2-1 MUZA

Mufulira Wanderers 0-0 Kansanshi Dynamos

Nchanga Rangers 0-1 National Assembly

Trident FC 0-0 Malaiti Rangers

Mpulungu Harbour 0-0 Police College

Gomes FC 6-1 Kashikishi Warriors

30/05/2021

City of Lusaka FC 0-0 KYSA FC

Zesco Shockers FC 1-1 Livingstone Pirates FC

02/06/2021

Chambishi-Kafue Celtic

2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

30/05/2021

Moses Phiri (Zanaco):17

Friday Samu (Green Buffaloes):14

David Obashi (Prison Leopards):12

Anos Tembo (Green Eagles):11

James Chamanga (Red Arrows):11

Roger Kola(Zanaco):12

Quadri Kola (Forest Rangers):10

Jimmy Mukeya (Napsa Stars):8

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):8

Graven Chitalu(Indeni):8

Emmanuel Okutu (Buildcon):8

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):7

Brian Mwila(Buildcon):7*

Abraham Siankombo(Zanaco):7

Tshite Mweshi (Prison Leopards):7

Fred Tshimenga (Nkana):6

Alex Ngonga (Power Dynamos 1*/Nkana):6

Bornwell Mwape(Napsa Stars):6

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):6

Tiki Chiluba (Indeni):6

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):6

Jacob Ngulube (Napsa Stars):6

Enock Sakala Jr (ZescO):6

Tranquilin Mwepu (Indeni):6

Jesse Were (Zesco):5

Gerald Chisha (Buildcon):5

Amity Shamende (Green Eagles):5

Damiano Kola(Young Green Eagles):5

Felix Nyaende (Lumwana):5

Kelvin Mubanga (Zesco United):5

Adrian Chama (Zesco United):5

Emmanuel Chabula (Lusaka Dynamos):5

Emmanuel Mwiinde(Nkana/Buildcon 1**):5

Alidor Kayembe(Red Arrows):4

Cephas Handavu(Indeni):4

Christopher Zulu (NKwazi):4

Nicholas Mulilo (Green Buffaloes):4

Junior Zulu(Prisons Leopards):4

Steven Mutama (Nkwazi):4

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):4

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):4

Francis Simwanza (Red Arrows):4

Marvin Jere (Lusaka Dynamos):4

Shadreck Malambo (Forest Rangers):4

Jack Chirwa (Green Buffaloes):4

Emmanuel Manda (Lumwana):4

Kennedy Musonda(Power Dynamos):4

Thabani Kamusoko(Zesco):4

Aubrey Chella (Green Buffaloes):4

Simon Mulenga (Nkana):4

Idris Mbombo (Nkana):4

Winston Kalengo(Zesco):3

Prince Mumba (Kabwe Warriors):3

Najeeb Abbas (Buildcon):3

Edward Lungu (Kitwe United):3

Diamond Chikwekwe(Nkana):3

Willy Stephanus (Lusaka Dynamos):3

Alassane Diarra(Red Arrows):3

Josphat Kasusu(Kitwe United):3

Collins Mulenga (Green Eagles):3

Samson Chilupe(Young Green Eagles):3

Warren Kunda (Green Eagles):3

Bernard Kumwenda (Nkwazi):3

Mathews Nkowane (Kabwe Warriors):3

Eric Choomba (Nkwazi):3

John Chingandu (Zesco United):3

Doisy Soko(Napsa Stars):3

Pride Mwansa(Nkwazi):3

Joseph Phiri (Red Arrows):3

Martin Phiri (Green Buffaloes):3

Landu Maite (Prison Leopards):3

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):3

Webster Muzaza(Forest Rangers):3

Francis Zulu (Prisons Leopards):3

Felix Bulaya (Red Arrows):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Baba Basile (Zanaco):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3