FAZ President Andrew Kamanga has paid tribute to late association boss Everaisto Kasunga for his role in the 2012 AFCON legacy.

Kasunga, who served as FAZ President from 2000 to 2004, died on Thursday in Lusaka.

“He remains one of the unsung heroes of our game given some of the strides that Zambian football attained under his stewardship. It was during his leadership when he sourced for funding for the construction of Football House, which remains our football shelter to date. This is one of the defining moments of his football legacy,” Kamanga said at his burial today in Lusaka.

“We also remember Mr Kasunga as a leader in the development of football from grassroots level.

“His determination to invest in youth development saw our country succeeding at tournaments such as the All-Africa Games and nurturing talent that would go on to win the 2012 Africa Cup of Nations in Gabon.

“The 2001 Under-17 team under Simataa Simataa had in its ranks Rainford Kalaba, Clifford Muenga and Davies Nkausu.

Jacob Mulenga, Kalaba, Isaac Chansa and Felix Katongo then regularly crossed over from George Lwandamina’s U20 team to Peter Kaumba’s U23 team that had in its ranks Kennedy Mweene and Christopher Katongo.

FAZ SUPER DIVISION

17/06/2021

WEEK 28

Zesco United 0-Green Eagles 0

WEEK 33

18/06/2021

Indeni 2(Tiki Chiluba 7’41’)-Lumwana Radiants 0

Power Dynamos1(Luka Chamanga 24′)-Lusaka Dynamos 0

19/06/2021

Kitwe United 0-Green Buffaloes 2 (Nicholas Mulilo 12’26’)

Nkana 2(Alex Ngonga 35’61’)-Buildcon 0

20/06/2021

Nkwazi 1( Stephen Mutama 67)- Napsa Stars 0

Zesco United 2(Enock Sakala 21′ , Samson Mwewa 82’og)- Young Green Eagles 1(Isaac Ngoma 70′)

Green Eagles 3(Collins Mulenga 68′, Maybin Kalengo 82′, Liniker Mwikisa 90′)1 Forest Rangers (1 Laurent Muma 55′)

Prison Leopards 2(Junior Zulu 30′, David Obashi 85’pen)-Zanaco 1( Peter Kalota 24′)

Red Arrows 0-Kabwe Warriors 0



FAZ NATIONAL DIVSION 1

19/06/2021

WEEK 33

Zesco Malaiti 0-0 Nchanga Rangers

Police College 2-1 Livingstone Pirates

(Wezi Kumwenda 2 goals/ Emmanuel Silokomela)

Konkola Blades 1-0 City of Lusaka

(Owen Tembo)

Kansanshi Dynamos 2-1 Mpulungu Harbour

(Daniel Chama, Royd Alufonso/Ackim Tembo)

KYSA 3-0 Chambishi

(Kabuku Maunga, Lawrence Malambo, Simeon Chisila)

MUZA FC 0-0 Mufulira Wanderers

National Assembly 1-0 Zesco Shockers

(David Mulela)

21/06/2021

Kafue Celtic 3-0 Gomes

(Tony Mundia, Arthur Muleya, Christopher Phiri)

Kashikishi Warriors 1-1 Trident

*Game abandoned in the second half after fans assaulted referee following Trident’s equallizer

2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

21/06/2021

Moses Phiri (Zanaco):17

Friday Samu (Green Buffaloes):15

David Obashi (Prison Leopards):13

Anos Tembo (Green Eagles):11

James Chamanga (Red Arrows):11

Roger Kola(Zanaco):12

Quadri Kola (Forest Rangers):10

Alex Ngonga (Power Dynamos 1*/Nkana):9

Brian Mwila(Buildcon):8*

Tiki Chiluba (Indeni):8

Jimmy Mukeya (Napsa Stars):8

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):8

Graven Chitalu(Indeni):8

Emmanuel Okutu (Buildcon):8

Enock Sakala Jr (ZescO):7

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):7

Abraham Siankombo(Zanaco):7

Tshite Mweshi (Prison Leopards):7

Nicholas Mulilo (Green Buffaloes):6

Junior Zulu(Prisons Leopards):6

Steven Mutama (Nkwazi):6

Damiano Kola(Young Green Eagles):6

Kelvin Mubanga (Zesco United):6

Jesse Were (Zesco):6

Emmanuel Chabula (Lusaka Dynamos):6

Fred Tshimenga (Nkana):6

Bornwell Mwape(Napsa Stars):6

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):6

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):6

Jacob Ngulube (Napsa Stars):6

Tranquilin Mwepu (Indeni):6

Gerald Chisha (Buildcon):5

Amity Shamende (Green Eagles):5

Felix Nyaende (Lumwana):5

Adrian Chama (Zesco United):5

Emmanuel Mwiinde(Nkana/Buildcon 1**):5

Collins Mulenga (Green Eagles):4

Isaac Ngoma (Young Green Eagles):4

Eric Choomba (Nkwazi):4

Francis Zulu (Prisons Leopards):4

Baba Basile (Zanaco):4

Joseph Phiri (Red Arrows):4

Alidor Kayembe(Red Arrows):4

Cephas Handavu(Indeni):4

Christopher Zulu (NKwazi):4

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):4

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):4

Francis Simwanza (Red Arrows):4

Marvin Jere (Lusaka Dynamos):4

Shadreck Malambo (Forest Rangers):4

Jack Chirwa (Green Buffaloes):4

Emmanuel Manda (Lumwana):4

Kennedy Musonda(Power Dynamos):4

Thabani Kamusoko(Zesco):4

Aubrey Chella (Green Buffaloes):4

Simon Mulenga (Nkana):4

Idris Mbombo (Nkana):4

Liniker Mwikisa (Green Eagles):3

Luka Chamanga (Power Dynamos):3

Ronald Kampamba(Nkana):3

Dominic Chungwa (Lumwana):3

Winston Kalengo(Zesco):3

Prince Mumba (Kabwe Warriors):3

Najeeb Abbas (Buildcon):3

Edward Lungu (Kitwe United):3

Diamond Chikwekwe(Nkana):3

Willy Stephanus (Lusaka Dynamos):3

Alassane Diarra(Red Arrows):3

Josphat Kasusu(Kitwe United):3

Samson Chilupe(Young Green Eagles):3

Warren Kunda (Green Eagles):3

Bernard Kumwenda (Nkwazi):3

Mathews Nkowane (Kabwe Warriors):3

John Chingandu (Zesco United):3

Doisy Soko(Napsa Stars):3

Pride Mwansa(Nkwazi):3

Martin Phiri (Green Buffaloes):3

Landu Maite (Prison Leopards):3

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):3

Webster Muzaza(Forest Rangers):3

Felix Bulaya (Red Arrows):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3