Chipolopolo coach Aljosa Asanovic on Monday commenced his first training camp when 40 local players converging in Ndola to prepare for the two-legged All-Stars versus the -Rest friendly games.

The first game will be played on March 9 at Nkana Stadium in Kitwe and the final leg will be played on March 16 at Nkoloma Stadium in Lusaka.

Asanovic is using the All-Stras match to select his home-based players for Chipolopolo’s forthcoming friendlies against South Africa and Guinea in France.

Chipolopolo will play both teams in Paris staring on March 25 against South Africa and Guinea on March 29.

Meanwhile, The Rest team is being prepared by Indeni coach Dabid Chilufya who is being assisted by Kansanshi Dynamos’ coach Boyd Mulwanda.



ALL STARS:

GOALKEEPERS: Lameck Siame (Zanaco), Kelvin Malunga (Nkana), Charles Kalumba (Red Arrows)

DEFENDERS: Simon Silwimba, Fackson Kapumbu, Shemmy Mayembe, Solomon Sakala (all Zesco United), Dominic Chanda (Kabwe Warriors), Miguel Chaiwa (Shamuel Academy), Prosper Chiluya (Red Arrows)

MIDFIELDERS: Stephen Mutama (Nkwazi), Kelvin Tembo (Kafue Celtic), Joshua Mutale (Power Dynamos), Prince Mumba (Kabwe Warriors), Abraham Siankombo (Zanaco), Kelvin Kampamba, Donashano Malama, Chanda Mukuka (all Zesco United)

STRIKERS: Golden Mashata (Green Buffaloes), Derrick Bulaya (Green Eagles), Albert Kangwanda (Kafue Celtic)

THE REST:

GOALKEEPERS: Gregory Sanjase (Zesco United), Lawrence Mulenga (Power Dynamos)

DEFENDERS: Rogers Lukonde (Kansanshi Dynamos), Cephas Handavu, Moses Soko (both Indeni), Mathews Menda (Konkola Blades), Kingsley Hakwiya (Buildcon), Mathews Chabala (Nchanga Rangers)

MIDFIELDERS: Laurent Muma (Forest Rangers), Edwin Chipile (Indeni), Chabala Kasanda (Chambishi), Patrick Gondwe (Nkana), Chanda Mukuka (Zesco United), Linos Makwaza Jnr (Power Dynamos), Owen Tembo (Konkola Blades), Daniel Chama (Kansanshi Dynamos)

STRIKERS: Kennedy Musonda (Power Dynamos), Justin Kang’ombe (Kansanshi Dynamos), Christopher Chola (Buildcon), Jacob Kaunda (Chambishi)

WEEKEND SCORECARD

FAZ SUPER LEAGUE

WEEK 26

05/03/2022

Zesco United 2(Thabani Kamusoko 79′ , Enock Sakala 87′)-Konkola Blades 0

Nkwazi 2(Wezzy Kumwenda 47′ 50′)-Lusaka Dynamos 2(Fanwell Mapulanga 28′, Godfrey Binga 55′)

Red Arrows 3(Allasane Diarra 7′, Ricky Banda 11′ 34’pen)-Buildcon 1(Jonathan Manongo 31′)

Nkana 2(Ronald Kampamba 8′, Diamond Chikwekwe 89′)-Kafue Celtic 0

Kansanshi Dynamos 1(Jesse Were 14′)-Green Buffaloes 0

Indeni 0-Green Eagles 0

Kabwe Warriors 1(Lameck Silwaba 83′)-Forest Rangers 1(Quadri Kola 65′)

Chambishi 2(Innocent Kashita 36′ , Chabala Kasanda 86′)-Prison Leopards 0

06/03/2022

Zanaco 2(Moses Phiri 23′, Ackim Mumba 80′)-Power Dynamos 1(Kennedy Musonda 49′)

FAZ NATIONAL DIVISION 1

WEEK 25

02/02/2022

Livingstone Pirates 1 (Changwe Chibesa 90+3 pen)-Napsa Stars 2(Daniel Adoko 6′, Keegan Zulu 80′)

WEEK 26

05/03/2022

NAPSA Stars 2-3 Nchanga Rangers

(Simon Nkhata 31′, Keagan Zulu 37’/ Christian Saile 41′ 90+1, Joshua Banda 60′)

Young Green Eagles 5-1 Quattro Kalumbila

(Joseph Mundia 2′, Gift Mwansa 6’42’, Mangani Phiri 60′, Kingsley Fichite 90′ / Mhango Wansanga 22′)

Police College 1-2 Jumulo

(Austin Phiri 58’/ Mike Musukuma 17′, Joshua Mwale 90′)

Kitwe United 0-0 FC MUZA

Malaiti Rangers 1-0 Young Green Buffaloes

(Kondwani Chungu 27′)

06/03/2022

Mufulira Wanderers 2-1 Lumwana Radiants

(Manix Nengelwa 10′, Emmanuel Mukuka 40’/Joseph Chanda 85′)

Luapula Green Eagles 1-0 Trident

(Davies Musonda 25’pen)

City of Lusaka 1-0 KYSA

(Charles Katongo 95′)

Gomes 1-0 Livingstone Pirates

(Paul Katayi 88′)

=FAZ SUPER LEAGUE TOP SCORERS

06/03/2022

Friday Samu (Green Buffaloes):14

Ricky Banda(Red Arrows):11

Albert Kangwanda(Kafue Celtic):11

Moses Phiri (Zanaco):9

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):9

Alex Ngonga (Nkana):9

John Chingandu (Zesco):8

Hosea Silwimba (Green Eagles):8

Jesse Were(Zesco2/Kansanshi 5):7

Martin Njobvu (Green Buffaloes):7

Lubinda Mundia(Buildcon):7

Conlyde Luchanga (Prison Leopards):7

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):7

Clifford Mulenga (Forest Rangers):6

Tapson Kaseba (Buildcon/Konkola Blades 3):6

Derrick Bulaya (Green Eagles):6

Christopher Zulu(Nkwazi):6

Quadri Kola(Forest Rangers):5

Timothy Sakala (Buildcon/Kansanshi 1):5

Cephas Handavu(Indeni):5

James Chamanga (Red Arrows):5

Thomas Chideu (Forest Rangers):5

Ronald Kampamba (Nkana):4

Clement Mulenga(Indeni):4

George Ngoma (Green Buffaloes):4

Joseph Phiri (Red Arrows):4

Kilo Mwepu (Power Dynamos):4

Stephen Mutama (Nkwazi):4

Junior Zulu (Prison Leopards):4

Kelvin Mubanga(Zesco):4

Jacob Kaunda(Chambishi):4

Brian Mwila(Buildcon/Power Dynamos):4

Ackim Mumba (Zanaco):3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Twiza Chaibela(Kabwe Warriors/Arrows 1):3

Bruce Musakanya(Kansanshi):3

Luka Chamanga (Power Dynamos):3

Ernest Mbewe (Zanaco 1/Green Eagles: 2):3

Warren Kunda(Green Eagles):3

Alidor Kayembe (Arrows):3

Owen Tembo (Konkola Blades):3

Jacob Ngulube(Nkana):3

Joshua Mutale (Power Dynamos):3

Patrick Ngoma(Buildcon):3

Emmanuel Chabula (Lusaka Dynamos):3

Edward Mwenya(Konkola Blades):3

Fred Mulambia (Power Dynamos):3

Marvin Jere (Lusaka Dynamos):3

Akakulubelwa Mwachiyaba (Kabwe Warriors):3

Eric Chomba (Forest Rangers):3

Langson Mbewe (Nkwazi):3

Matthews Maleka (Kansanshi Dynamos):3