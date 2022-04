The 2022 ABSA Cup final has been rescheduled to the end of April.

Red Arrows and Napsa Stars were set to clash on April 16 at National Heroes Stadium in Lusaka but will now be played on April 30 at the same venue.

“Following consultations with the sponsor and other stakeholders, we wish to notify members of the public that the much-anticipated Absa Cup final between Red Arrows and Napsa Stars has been pushed forward to April 30, 2022,” said FAZ General Secretary Adrian Kashala.

The rescheduling has been necessitated to factor in President Hakainde Hichilema’s itinerary for the ABSA Cup that whose tradition sees the presidential guest of honour hand over the trophy to the victors.

It will be HH’s first official football match as guest of honour following his election in August, 2021.

FAZ SUPER LEAGUE

WEEK 30

09/04/2022

Konkola Blades 3(Kabila Kunda , Paul Mumba, Owen Tembo)-Kafue Celtic 0

Kabwe Warriors 2(Cephas Mulombwa 25′ 65′)-Nkwazi 0

Zesco United 2(John Chingandu 30′, Collins Sikombe 41′)-Buildcon 1(Gift Lukwesa 12′)

Kansanshi Dynamos 1(Bruce Musakanya 85’pen)-Forest Rangers 2(Eric Chomba 48′, Laurent Muma 76′)

Chambishi 2(Andy Boyeli 62′, Mathews Simbeye 69′)-Lusaka Dynamos 1(Emmanuel Sakala 80′)

Green Buffaloes 1(George Ngoma 90′)-Green Eagles 2(Susu Mukabanga 42′, Hosea Silwimba 59′)

Red Arrows 1(James Chamanga 23′)-Zanaco 1(Moses Phiri 67′

)

10/04/2022

Indeni 0-Power Dynamos 5(Brian Mwila 2′ 12′, Kennedy Musonda 25′, Tiki Chiluba 28′, Frederick Mulambia 52)

Nkana 0-Prison Leopards 2(Kondwani Chiboni 3’og, Damiano Kola 30′)

FAZ NATIONAL DIVISION ONE \WEEK 31

10/04/2022

Mufulira Wanderers 4-0 Gomes

(Bwembya Kakungu 16’, Changala Simutenda 20’, Evans Musonda 27’, Joseph Mumbi 82’)

Lumwana Radiants 1-0 City of Lusaka

(Joseph Chanda 37’)

Jumulo 2-2 Kitwe United

(Mike Musukuma 30’, John Chilangwa 51’ / Oliver Musonda 40’, Rodgers Mukenge 88’)

Police College 0-1 Napsa

(Kennan Phiri 22’)

Nchanga Rangers 1-0 Luapula Green Eagles

(Christain Saile)

Livingstone Pirates 1-0 Young Green Buffaloes

(Vincent Mboyonga 60′)

Quattro Kalumbila 1-1 ZESCO Malaiti Rangers

(Zombela Mukuma 18’pen/ Mike Sibande 49′)

Trident 1-1 Young Green Eagles

(Mwalimu Mulwanda 20’/Lottie Mwale 82′)

KYSA 1-2 FC MUZA

(Selassie Bakai 30’/ Chipo Sondoshi 26’, Bobo Angwenga 47’)

=LEAGUE

10/04/2022

Friday Samu (Green Buffaloes):14

Ricky Banda(Red Arrows):13

Moses Phiri (Zanaco):12

Albert Kangwanda(Kafue Celtic):11

John Chingandu (Zesco):9

Hosea Silwimba (Green Eagles):9

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):9

Alex Ngonga (Nkana):9

Jesse Were(Zesco 2/Kansanshi 6):8

Christopher Zulu(Nkwazi):7

Clifford Mulenga (Forest Rangers):7

Martin Njobvu (Green Buffaloes):7

Lubinda Mundia(Buildcon):7

Conlyde Luchanga (Prison Leopards):7

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):7

Brian Mwila(Buildcon/Power Dynamos 2):6

James Chamanga (Red Arrows):6

Clement Mulenga(Indeni):6

Quadri Kola(Forest Rangers):6

Tapson Kaseba (Buildcon/Konkola Blades 3):6

Derrick Bulaya (Green Eagles):6

George Ngoma (Green Buffaloes):5

Jacob Kaunda(Chambishi):5

Timothy Sakala (Buildcon/Kansanshi 1):5

Cephas Handavu(Indeni):5

Thomas Chideu (Forest Rangers):5

Fred Mulambia (Power Dynamos):4

Bruce Musakanya(Kansanshi):4

Eric Chomba (Forest Rangers):4

Owen Tembo (Konkola Blades):4

Jacob Ngulube(Nkana):4

Ronald Kampamba (Nkana):4

Joseph Phiri (Red Arrows):4

Kilo Mwepu (Power Dynamos):4

Stephen Mutama (Nkwazi):4

Junior Zulu (Prison Leopards):4

Kelvin Mubanga(Zesco):4

Cephas Mulombwa (Kabwe Warriors):3

Tiki Chiluba (Power Dynamos):3

Kennedy Musonda(Power Dynamos):3

Gift Lukwesa (Buildcon ):3

Damiano Kola (Prison Leopards):3

Davy Daka (Kansanshi Dynamos):3

Enock Sakala Jnr(Zesco):3

Alassane Diarra (Red Arrows):3

Diamond Chikwekwe (Nkana):3

Lameck Silwamba (Kabwe Warriors):3

Godfrey Binga (Lusaka Dynamos):3

Maxwell Mulutala (Kafue Celtic):3

Ackim Mumba (Zanaco):3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Twiza Chaibela(Kabwe Warriors/Arrows 1):3

Luka Chamanga (Power Dynamos):3

Ernest Mbewe (Zanaco 1/Green Eagles: 2):3

Warren Kunda(Green Eagles):3

Alidor Kayembe (Arrows):3

Joshua Mutale (Power Dynamos):3

Patrick Ngoma(Buildcon):3

Emmanuel Chabula (Lusaka Dynamos):3

Edward Mwenya(Konkola Blades):3

Marvin Jere (Lusaka Dynamos):3

Akakulubelwa Mwachiyaba (Kabwe Warriors):3

Langson Mbewe (Nkwazi):3

Matthews Maleka (Kansanshi Dynamos):3