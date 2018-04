The Zambia Under-20 team held its first training session on Monday afternoon in Lusaka ahead of their 2019 U20 AFCON qualifiers.

Zambia U20 assistant Charles Bwale and goalkeeper trainer Kalilo Kakonje are in charge of the first week of training camp while head coach Mumamba Numba is away with Zanaco in Morocco on 2018 CAF Confederation Cup duty to play Raja Casablanca on Wednesday.

Forty-one out of the 53 call-ups reported for day one as the defending U20 AFCON champions begin their one month training camp.

Zambia will face the winner between Kenya and Rwanda in next month’s second round who are tied at 1-1 heading into the final leg on April 21 in Kigali.

The defending champions will visit the winner in the first leg during the weekend of May 11 and the final leg will be played during the weekend on May 18.

Winner both legs of the second round will advance to the last qualifying stage in July to play Sudan, Burundi or Ethiopia to decide who qualifies to next year’s Niger finals.

FAZ Super Division

Week 6

14/04/2018

Nakambala Leopards 1(Chataba Kabole)-Red Arrows 0

Lumwana Radiants 0-Nkana 3(Bornwell Mwape 38′, Idris Mbombo 76′, Allan Kapila 85’og)

Kabwe Warriors 1(Emmanuel Okutu)-Lusaka Dynamos 0

New Monze Swallows 0-Forest Rangers 1(Kobe Chipeta 43′)

Napsa Stars 2(Simon Nkhata 23′ 64′)-Buildcon 2(Clifton Miheso 4′, Fahad Bayo 20′)

Green Buffaloes 2(Friday Samu, Moonga Chilimba)-Green Eagles 0

Zesco United 2(Lazarus Kambole 49′ 65′)-Power Dynamos 1(Kelvin Mubanga 8′)

15/04/2018

Kabwe Youth Academy 1(Clifford Saidi 90’pen) -Nchanga Rangers 1(Ben Chengo 82′)

Kitwe United 1(Rogers Mukenge 6′)-Nkwazi 1(Sebastain Mwansa 44′)

POSTPONED

Zanaco-National Assembly

2018 TOP SCORERS

LEAGUE

15/04/2018

Chris Mugalu(Lusaka Dynamos):3

Lazarus Kambole(Zesco):3

Kelvin Mubanga (Power Dynamos):2

Simon Nkhata(Napsa):2

Emmanuel Chabula(Kitwe):2

Hereitier Nkonko(Kabwe Warriors):2

Jesse Were (Zesco):2

Wilbroad Mutale(Monze):2

Patrick Kasongo(KYSA):2

Reagan Nkuy(Power Dynamos):2

Aubrey Chellah(Buffaloes):2

Joseph Phiri(Arrows):2

Josphat Kasusu (Arrows):2

Peter Zulu (Nchanga):2

Alex Ngonga(Power Dynamos):2

Larry Bwalya(Power Dynamos):2

Sebastian Mwansa (Nkwazi):2

Kobe Chipeta (Forest):2

Mike Katiba (Buffaloes):1

Joseph Ochaya(Dynamos):1

Conlyde Luchanga(Dynamos):1

Collins Sikombe(Dynamos):1

Mwila Phiri(Dynamos):1

Benson Sakala (Power):1

Ronald Chibwe (Lumwana):1

Romaric Pitroipa(Zanaco):1

Kelvin Kampamba(Power Dynamos):1

Nelson Maziwisa (Warriors):1

Lyson Sikaonga (Kitwe):1

Judge Mkandawire(Nakambala):1

Twiza Chaibela(Lusaka Dynamos):1

Ronald Kampamba(Nkana):1

Rahim Osmanu(Buildcon):1

Adams Zikiru (Zesco):1

Damiano Kola (Forest):1

Rupert Musonda(Kitwe United):1

Maisha Chavda(Zanaco):1

Roy Sakwanda (Eagles):1

Tapson Kaseba(Eagles):1

Langson Mbewe(Eagles):1

Luka Lungu (Napsa):1

Diamond Chikwekwe(Buffaloes):1

Junior Zulu (Nakambala):1

Kennedy Lungu(Assembly):1

Fred Tshimenga(Nkana):1

Tafadzwa Ruskie(Zanaco):1

Isaac Chansa (Zanaco):1

Martin Phiri (Zanaco):1

Austin Muwowo (Kitwe United):1

Lyson Thole(Kabwe Warriors):1

Derrick Mwansa (Arrows):1

Cletus Mulolani(Lumwana):1

Nawa Nawa (Lumwana):1

Reuben Chansa(Lusaka Dynamos):1

Martin Njobvu (Nchanga):1

Peter Nyirenda(Monze Swallows):1

Edward Mwamba (Nkwazi):1

Shadreck Muyumbwa(Nkwazi):1

Eddie Sinyangwe(Buffaloes):1

Peter Chinyama (KYSA):1

Peter Mwangeni(National Assembly):1

Lameck Banda(Nakambala):1

Spencer Sautu (Eagles):1

Youremember Banda(Buffaloes):1

Bruce Musakanya(Arrows):1

Felix Nyaende(Zanaco):1

Walter Bwalya(Nkana):1

Given Singuluma(Buildcon):1

Fackson Kapumbu (Zesco):1

Rogers Mukenge (Kitwe):2

Clifton Miheso (Buildcon):1

Fahad Bayo (Buildcon): 1

Friday Samu (Buffaloes):1

Moonga Chilimba(Buffaloes):1

Emmanuel Okutu(Warriors):1

Bornwell Mwape(Nkana):1

Allan Kapila (Lumwana):1

Clifford Saidi (KYSA):1

Ben Chengo (Forest):1

Idris Mbombo(Nkana):1

Chataba Kabole(Nakambala):1