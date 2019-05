Chipolopolo goalkeeper Lawrence Mulenga believes they can end Zambia’s seven-year drought for COSAFA Cup glory.

Zambia has finished runners-up in the last two editions of the COSAFA Cup in 2018 and 2017and last won the regional tournament as hosts in 2013.

“We are very united and working together so that at least we can come back with something to make Zambia proud,” Mulenga said.

“The three-day weekly camps have been very great and everyone pushed very hard to get into the team and the team is looking very promising.”

The Power Dynamos goalkeeper is also one of half a dozen debutants heading to the 2019 COSAFA Cup South Africa is hosting in Durban from May 25 to June 6.

Mulenga is part of Zambia’s untested goalkeepers coach Aggrey Chiyangi has gambled on who will be vying for the number one shirt together with Sebastian Mwenge of Green Eagles.

This is after Zambia second choice Toaster Nsabata of Zanaco was omitted from the team after manning the post at last year’s tournament also held in South Africa in Polokwane.

Zambia will kick off their COSAFA Cup campaign on June 2 at the quarterfinal stage after enjoying a preliminary group stage bye.

Chipolopolo awaits Group B winner where Namibia, Mozambique, Malawi and Seychelles are currently locked in a battle for that lone knockout round qualification spot.

WEEK 18

25/05/2019

POOL A

Mufulira Wanderers 0-Green Buffaloes 0

Zesco United 3(John Chingandu 2′,Lazarus Kambole 24′ 67′) -Kitwe United 0

Zanaco 2(Chitiya Mususu 4′,Kelvin Owusu 72′)-Prison Leopards 1(Tshite Mweshi 10′)

Nakambala Leopards 1(Simon Mulenga 47′)-Lusaka Dynamos 1(Tardelie Ilunga 36′)

Kabwe Warriors 0-Red Arrows 1(Paul Katema 29′)

26/05/2019

POOL B

Power Dynamos 0-Buildcon 0

Circuit City 1(Chitoshi Chinga 36′)-Nkana 0

Forest Rangers 1(Adams Zikiru 90′)-FC MUZA 2(Yanganile Tembo 51′,Martin Dzilah 78′)

Lumwana Radiants 0-Nkwazi 0

Napsa Stars 0-Green Eagles 0

22/05/2019

WEEK 12

Nkana 1(Ronald Kampamba 17′) -Forest Rangers 2 (Webster Muzaza 24′ 66′)

TOP SCORERS 2018/2019

LEAGUE

26/05/2019

Adams Zikiru(Forest Rangers):10

Laudit Mavugo (Napsa Stars):10

Austin Muwowo (Forest Rangers):10

Jesse Were (Zesco):9

Chris Mugalu(Lusaka Dynamos):9

Lazarus Kambole(Zesco):8

Tafadzwa Rusike(Zanaco):8

Rogers Kola(Zanaco):8

Chitiya Mususu (Zanaco):7

Emmanuel Chabula (Nkwazi):7

Bruce Musakanya(Red Arrows):7

Biston Banda (Circuit City):6

Simon Mulenga (Nakambala):5

Simon Bwalya (Nkana):5

Tapson Kaseba(Green Eagles):5

Fred Tshimenga(Nkana):5

Emmanuel Okutu (Kabwe Warriors):5

Tshite Mweshi(Prisons Leopards):4

Paul Katema(Red Arrows):4

Ronald Kampamba(Nkana):4

Kwame Attrum(Mufulira Wanderers):4

Dominic Chanda(Circuit City):4

Emmanuel Manda (MUZA):4

Amity Shemande (Green Eagles):4

Eric Choomba(Nkwazi):4

Jimmy Dzingai(Power):4

Kingsley Kangwa (Buildcon):4

Quadri Kola (Zesco):4

John Chingandu (Zesco):3

Kennedy Musonda (Green Eagles):3

Lassa Kiala(Kitwe United):3

Friday Samu(Green Buffaloes):3

Webster Muzaza(Forest):3

Junior Zulu(Nakambala):3

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):3

Jacob Phiri (Lumwana):3

James Chamanga (Red Arrows):3

Paul Simpemba(Kabwe Warriors):3

Kelvin Mubanga(Nkana):3

Clement Mwape (Zesco):3

Martin Kayuwa (Power Dynamos):3

Moses Phiri (Buildcon):3

Ernest Mbewe (Zanaco):3

John Goma (Mufulira Wanderers):3

Holly Songwe (Kitwe United):3

Lameck Banda (Buildcon):3

George Simbayambaya(Red Arrows):3

Brian Chewe(Mufulira Wanderers):3

Gozon Mutale (Lumwana):3

Rodgers Mukenge(Kitwe United):3

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):3

Yanganile Tembo(FC MUZA):2

Tardile Ilunga(Lusaka Dynamos):2

Jackson Chirwa(Green Buffaloes):2

Saddam Phiri(Red Arrows):2

Guily Manziba (Zanaco):2

Diamond Chikwekwe(Green Buffaloes):2

Spencer Sautu (Green Eagles):2

Enock Sabumukama(Zesco):2

Souleymanou Moussa(Zanaco):2

Collins Sikombe(Napsa):2

Chanda Mushili (Buildcon):2

Kebson Kamanga (Nkwazi):2

John Sikaumbwe(Napsa Stars):2

Taonga Bwembya (Zanaco):2

Hassan Khamis(Nkana):2

Andrew Tololwa(Red Arrows):2

Rahim Osumanu (Zesco):2

Stanley Nshimbi(Red Arrows):2

Heritier Nkonko (Kabwe Warriors):2

Moses Lolozi(Kitwe United):2*

Saviour Nkonkola (Prison Leopards):2

Christian Ntouba (Power Dynamos):2

Larry Bwalya(Power): 2

Romeric Petroipa(Zanaco):2

Eddie Sinyangwe(Green Buffaloes):2

Hope Katwishi(Kitwe United):2

Michael Mwenya (Green Eagles):2

Bornwell Mwape(Napsa Stars):2

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):2

Mande Badawa (Buildcon):2

Fahad Bayo(Buildcon):2

Chitoshi Chinga (Circuit City):1

Dennis Dauda (Lusaka Dynamos):1

Morgan Kanjolo(Nkwazi):1

Warren Kunda(Green Eagles):1

Dave Daka (Power Dynamos):1

Linos Makwaza Jnr(Power Dynamos):1

Richard Ocran (Nkana):1

Thomas Banda (Napsa):1

Austin Banda (Napsa):1

Yannick Mulenda (Nkana):1

Duncan Otieno((Nkana):1

Shadreck Malambo (Nkana):1

John Mwewa(Kitwe United):1

Isaac Shamujompa (Buildcon):1

Luka Chamanga (Power Dynamos):1

Mathews Nkhowani(Nkwazi):1

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):1

Benson Sakala(Power Dynamos):1

Hendricks Somaeb (Lusaka Dynamos):1

Akakulubelwa Mwachiaba(Kabwe Warriors):1

Liya Landu(Prison Leopards):1

Felix Bulaya (Nakambala):1

Festus Mbewe (Nkana):1

Martin Dzilah(FC MUZA):1

Benyamen Nenkavu(Buildcon):1

Aaron Kabwe (Napsa Stars):1

Logic Chingandu(Zesco): 1

Petrus Shitembi (Lusaka Dynamos):1

Robert Musonda(Green Buffaloes):1

Robin Siame(Napsa Stars):1

George Quarshie(Lumwana):1

Chabata Kabole(Nakambala):1

Trust Gomezeni (Prison Leopards):1

Musonda Siame (Lumwana):1

Andrew Kwiliko (Lusaka Dynamos):1

Albert Ngosa (Circuit City)::1

Diego Apanene (Buildcon):1

John Soko (Power Dynamos):1

Luka Lungu (Napsa Stars):1

Patrick Ilongo (Forest):1

Humphrey Maseneko(Wanderers):1

Chiyesu Sakafunya(Lumwana):1

Abdul Zakaria(Circuit City):1

Lameck Kafwaya(Power):1

Faustin Bakodila(Power):1

Paul Mwiya (Circuit City):1

Mandre Muleya(FC MUZA):1

Ocean Mushure(Lusaka Dynamos):1

Happy Kaunda (Green Buffaloes):1

Aubrey Funga(Lusaka Dynamos):1

Eleuter Mpepo (Buildcon):1

Biuma Kashito (Nakambala):1

Prince Mumba(Kabwe Warriors):1

Twiza Chaibela(Kabwe Warriors):1

Winston Kalengo(Zesco):1

Alex Ngonga (Power Dynamos):1

George Chaloba (Green Eagles):1

Mangani Phiri(Circuit City):1

Walter Bwalya(Nkana):1

Julius Situmbeko (Zanaco):1

Chilimba Moonga(Green Buffaloes):1

Ray Mutale (Green Eagles):1

Yvan Mballa(Forest Rangers):1

Douglas Muwowo(Forest Rangers):1

Osas Okoro (Buildcon):1

Ephraim Gikan(Buildcon):1

Chrispin Mulenga(Lumwana):1

Eric Yema(Napsa Stars):1

Lubinda Mundia(Red Arrows):1

Felix Nyaende(Zanaco):1

Collins Mulenga (Green Eagles):1

Peter Banda (Zanaco):1

Chitoshi Chiinga(Circuit City):1

Francis Simwanza (Red Arrows):1

Musonda Kapembwa (Lumwana):1

John Kaiku (Lumwana):1

Victor Mubanga (Lumwana):1

Mathews Macha(Mufulira Wanderers):1

Portipher Zulu (Nakambala):1

Frank Banini (Prisons Leopards):1

Kapota Kayawe(Kitwe United):1*

Field Kandela (Kabwe Warriors):1*

Victor Mubanga (Lumwana):1

Alfred Okoyi (Prison Leopards):1

Marcel Kalonda (Zesco):1

Mike Katiba (Green Buffaloes):1

Marvin Jere(Lusaka Dynamos):1

Augustine Maozeka(Circuit City):1

Laurent Muma(Forest Rangers):1

Lazarus Phiri (Green Eagles):1

Elvis Bissong(Red Arrows):1*

Tandi Mwape (Kabwe Warriors):1

Kevin Owusu (Zanaco):1

*Denotes own-goal

