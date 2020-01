Shepolopolo U20 are back in action this Tuesday when they face Malawi U20 in a womens international friendly.

The friendly will be played at Sunset Stadium in Lusaka.

Shepolopolo U20 are using the match to fine tune before facing South Africa away this weekend in a 2020 FIFA Womens World Cup preliminary stage, last leg qualifiers.

It comes a week after Shepolopolo U20 lost 2-0 in the first leg to South Africa at Nkoloma Stadium in Lusaka.

Zambia coach Charles Haluboono will be hoping the friendly will give him an insight into finding a solid formula to reverse a seemingly uphill battle against the first leg home defeat.

FAZ SUPER DIVISION

WEEK 19

25/01/2020

Kansanshi Dynamos 2(Jacob Ngulube 29′, Wilford Sikanyika 90′)-Napsa Stars 0

Kabwe Youth Soccer Academy 0-Forest Rangers

1(Lameck Silwaba 4′)

Nkwazi 1(Kenneth Kasanga 13′)-Kabwe Warriors 1(Ali Sadiki 11′)

Red Arrows 0-Lumwana Radiants 1(Abbas Abeofah 80″)

26/01/2020

Nkana 3(Duke Abuya 7′,Kelvin Mubanga 43′, Shadreck Musonda 68′)-Buildcon 0

Lusaka Dynamos 2(Baba Basile 9′,Faustin Bakodila 30’og) -Power Dynamos 1(Larry Bwalya 11′)

05/02/2020

Zesco United-Nakambala Leopards

Mufulira Wanderers-Green Buffaloes

26/02/2020

Green Eagles-Zanaco

CAF CHAMPIONS LEAGUE

Group A

25/01/2020

Zesco United 1(Winston Kalengo 50′)-Primeiro de Agosto 1(Manuel Alfonso 68′)

24/01/2020

Zamalek 0-0 TP Mazembe

CAF CONFEDEATION CUP

Group C

Zanaco 2(Kevin Owusu 83′, Souleymanou Moussa 90′)- DC Motema Pembe (Bayindula Nkongo 7′)

ESAE FC 1(Eric Sewa 2′)-RSB Berkane 5(Alaedine Ajaray 30′ 41′ 53′, Hamid Laachir 36′, Mohammed Aziz 75′ pen)

2019/2020 TOP SCORERS

LEAGUE

26/01/2020

Baba Basile(Lusaka Dynamos):10

James Chamanga(Red Arrows):10

Jesse Were (Zesco):10

Idris Mbombo(Nkana):9

Rodgers Kola (Zanaco):8

Jimmy Ndhlovu(Kabwe Warriors):7

Winston Kalengo (Zesco):6

Spencer Sautu(Green Eagles):6*

Bornwell Mwape (Napsa Stars):6

Daniel Chama (KYSA):6

Eric Choomba(Nkwazi):5

Collins Sikombe (Napsa Stars) :5

Adams Zikiru (Forest Rangers):5

Emmanuel Manda(Lumwana Radiants):5

Elias Maguri(Nakambala Leopards):5

Kennedy Musonda (Green Eagles):5

Fredrick Mulambia(Power Dynamos):5

Kelvin Mubanga(Nkana):4

Larry Bwalya(Power Dynamos):4

Chitiya Mususu(Zanaco):4

Friday Samu (Green Buffaloes):4

Martin Dzilah (Lumwana/Nkana):4

Chanda Mushili(Buildcon):4

Tapson Kaseba (Green Eagles):4

Royd Alfonso (Kansanshi Dynamos):4

Jeff Banda (Nkwazi):4*

Moses Phiri (Buildcon) :4

Felix Bulaya (Nakambala):3

Doisy Soko (Napsa Stars):3

Chaniza Zulu(Lumwana):3

Dave Daka (Power Dynamos):3

Akakulubelwa Mwachiyaba(Kabwe Warriors):3

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):3

Jamal Jefaru (Mufulira Wanderers):3

Laudit Mavugo (Napsa Stars) :3

Thabani Kamusoko(Zesco):3

Emmanuel Phiri (Kansanshi):3

Bruce Musakanya (Red Arrows):3

Chris Mugalu (Lusaka Dynamos):3

Lameck Silwaba(Forest Rangers):2

Wilford Sikanyika (Kansanshi):2

Ali Sadiki(Kabwe Warriors):2

Lassa Kiala(Zanaco):2

Webster Muzaza (Forest Rangers):2*

Luka Banda (Napsa):2

Aubrey Funga(Lusaka Dynamos):2

Simon Nkhata (Napsa Stars):2

Fred Tshimenga (NKana):2

Stephen Kabamba(Green Buffaloes):2

Ronald Chibwe(Green Eagles):2

Moussa Souleymanou (Zanaco):2

Winston Mhango(Kabwe Warriors):2

Moonga Chilimba (Buffaloes):2

Andrew Kwiliko (Green Eagles):2

Emmanuel Habasimbi(Lusaka Dynamos):2

Laurent Muma (Forest Rangers):2

Benjamin Nenkavu(Buildcon):2

Quadri Kola (Zesco):2

Moro Ameru (KYSA):2

Willy Stephanus(Lusaka Dynamos):2

Moussa Lemisa(Lusaka Dynamos):2

Rahim Osumanu (Mufulira Wanderers) :2

Paul Simpemba (Green Buffaloes):2

Gozon Mutale(Green Eagles):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes) :2

Anthony Akumu(Zesco United):2

Ronald Kampamba (Nkana):2

Danny Silavwe(Napsa Stars):2

Tafadzwa Rusike (Zanaco):2

Evans Musonda(Red Arrows):2

Patrick Ilongo(Forest Rangers):2

Junior Zulu(Nakambala):2

Charles Zulu (Zanaco):2

Alidor Kayembe(Buildcon):2

Biramahire Abeddy (Buildcon):2

Kwame Attrum (Mufulira Wanderers):2

Ian Sililo(KYSA):2

Erick Owusu(Buildcon):1

Michael Bwalya(Nkwazi):1

Gideon Sichone(Green Buffaloes):1

Shadreck Musonda(Nkana):2

Cedric Djeugoue (Forest Rangers):1

Francis Simwanza(Red Arrows):1

Luka Chamanga (Power Dynamos):1

Patrick Ngoma(Nakambala):1

Emmanuel Okutu(Zanaco):1

Musonda Siame(Lumwana):1

Nasha Kaya (Kansanshi):1

Richard Zulu (Lumwana):1

Hosea Silwimba (Green Eagles) :1

Mise Katende(Mufulira Wanderers) :1

Christian Ntouba (Power Dynamos) :1

Eric Kabulo (Buildcon) :2*

Dominic Chanda(Kabwe Warriors):1

Felix Nyaende (Kabwe Warriors):1

Eddie Sinyangwe(Green Buffaloes):1

George Ngoma (Green Buffaloes):1

Marvin Jere(Lusaka Dynamos):1

Clement Mwape (Zesco):1

Umaru Kasumba (Zesco):

Martin Kayuwa(Power Dynamos):1

Lazarus Zulu(Kansanshi):1

Peter Mwangani(Forest Rangers):1

Leonard Mulenga(Buffaloes):1

Joseph Mwandilila(Green Eagles):1

Norbet Chisala (Kansanshi Dynamos):1

Chisenga Lukwemba(Nakambala):1

Tresor Ilunga(KYSA):1

Derrick Mwansa (Kabwe Warriors):1

Patrick Kasunga (Kabwe Warriors):1

Andrew Tololwa (Red Arrows): 1

Linos Makwaza Jnr(Power):1

Obeddy Masumbuko (Nkana):1

Thomas Banda(Napsa): 1

Davies Kamanga(Mufulira Wanderers):1

Benson Sakala(Power Dynamos):1

Isaac Ngoma (Kansanshi Dynamos):1

Enock Sabamukumana(Zesco):1

John Ngoma(Nakambala):1

Simon Mulenga (Nkana):1

Isaac Shamujompa(Buildcon):1

Austin Banda(Napsa Stars):1

Harun Shakava (Nkana):1

Peter Mwaangani(Forest Rangers):1

Mukuka Chewe (Lumwana):1*

Amity Shamande (Green Eagles):1

Twiza Chaibela (Kabwe Warriors):1

Lameck Nyangu (Nakambala Leopards):1

Maonga Kabuku (KYSA):1

Levy Zulu (KYSA):1*

Emmanuel Chabula(Nkwazi):1

Mbelenge Ngulakwey (Forest Rangers):1

Ocean Mushure(Lusaka Dynamos):1

Eric Owusu (Buildcon):1

Michael Bwalya (Nkwazi):1

Ernest Mbewe(Zanaco):1

Kebson Kamanga(Zanaco):1

Moses Nyondo(Nkana):1*

Richard Ocran(Nkana):1

Jacob Ngulube (Kansanshi Dynamos):1

Kenneth Kasanga(Nkwazi):1

Faustin Bakodila(Power Dynamos):1*

Abbas Abeofah(Lumwana):1

Duke Abuya (Nkana):1

*Denotes an own-goal

26/01/2020

CONTINENTAL (**CAF & CECAFA Club Cup)

Roger Kola (Zanaco):5

Amity Shamende (Green Eagles):5**

Tapson Kaseba (Green Eagles):3**

Ziyo Tembo (Zanaco):3

Spencer Sautu (Green Eagles):3**

Guily Manziba (Zanaco):3

Kennedy Musonda(Green Eagles):3**

Winston Kalengo(Zesco):2

Moussa Souleymanou(Zanaco):2

Jesse Were(Zesco United):2

Kevin Owusu (Zanaco):1

Ernest Mbewe(Zanaco):1

Quadri Kola (Zesco):1

Charles Zulu (Zanaco):1

Clement Mwape(Zesco):1

Ernest Mbewe (Zanaco):1

Damiano Kola(Zanaco):1

Emmanuel Okutu(Zanaco):1

Thabani Kamusoko(Zesco):1

Tafadzwa Rusike (Zanaco):1

Kayembe Alidor (Buildcon):1

Omaru Kasumba (Zesco United):1

John Chingandu (Zesco United):1

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1**

Edward Mwamba (Green Eagles):1

Boniface Sunzu (Green Eagles):1**

*Denotes one own goal

**Goals include CECAFA Club Cup

