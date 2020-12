Napsa Stars coach Mohamed Fathi says he never doubted Emmanuel Mayuka still has some fire left in him after the striker recently rediscovered his scoring touch.

Mayuka over the weekend scored his third competitive goal for Napsa since he joined them on a two-year deal last February as a free agent after over a decade overseas.

On Saturday, the 2012 AFCON winning star guided Napsa to their first league win of the season to end a five-match winless start when they beat Green Buffaloes 1-0 at home in their Lusaka derby clash at Woodlands Stadium.

“Emmanuel Mayuka is my player and is like my young brother and son from 2008 when I took over at Kabwe Warriors and eight months later he began his professional career abroad,” Fathi said.

“A lot of doors were closed for the player before he can here but we brought him to Napsa and he has proved a point to the country.”

Mayuka took his tally to three goals this term after scoring two in the CAF Confederation Cup home and away tie against Ngazi of Comoros.

WEEKEND SCORECARD

WEEK 10

12/12/2020

Nkwazi 1(Eric Choomba 18′)-Power Dynamos 3(Biston Banda 13′, Benson Sakala 54′,Chaniza Zulu 56′)

Lumwana Radiants 2(Cletus Mulolani 53′, Emmanuel Manda 80′)-Kabwe Warriors 3(Ali Sadiki 5′ 44′, Jimmy Ndhlovu 12′)

Napsa Stars 1(Emmanuel Mayuka 18′)-Green Buffaloes 0

Lusaka Dynamos 4(Collins Sikombe 26′ 90’pen,Ocean MUshure 49′,Aubrey Funga 71′)-Red Arrows 1(Felix Bulaya 44′)

Young Green Eagles 0-Prison Leopards 2(Landu Maite 4′,Junior Zulu 50′)

Zesco United 3(John Chingandu 45′,Moses Soko 59’og,Logic Chingandu 90′)-Indeni 2(Tranquilin Mwepu 46′,Djunese Kanda 80′)

Forest Rangers 0-Zanaco 0



13/12/2020

Buildcon 2(Isaac Shamujompa 76’pen, Emmanuel Mwiinde 90′)-Kitwe United 1(Motela Mulembya 46′)

Nkana 3(Fred Tshimenga 3′,Idris Mbombo 6′, Harrison Chisala 45′)-Green Eagles 1(Shadreck Mulungwe 17′)



2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

13/12/2020

Roger Kola(Zanaco):5

Moses Phiri (Zanaco):5

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):4

Tranquilin Mwepu (Indeni):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Friday Samu (Green Buffaloes):3

Graven Chitalu(Indeni):3

Baba Basile (Zanaco):3

Felix Nyaende (Lumwana):3

Kelvin Mubanga (Zesco United):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3

Anos Tembo (Green Eagles):3

Idris Mbombo (Nkana):2

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):2

Kamal Jafaru (Buildcon):2

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):2

Junior Zulu(Prisons Leopards):2

Felix Bulaya (Red Arrows):2

Jacob Ngulube (Napsa Stars):2

Pride Mwansa(Nkwazi):2

Adamson Mulao (Young Green Eagles):2

Ocean Mushure (Lusaka Dynamos):2

Steven Mutama (Nkwazi):2

Gerald Chisha (Buildcon):2

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):2

Jack Chirwa (Green Buffaloes):2

Evans Musonda (Red Arrows):2

Francis Zulu (Prisons Leopards):2

Enock Sakala Jr (ZescO):2

Eric Choomba (Nkwazi):2

Fred Tshimenga (Nkana):2

Shadreck Mulungwe (Green Eagles):1

John Chingandu (Zesco United):1

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):1

Motela Mulembya (Kitwe United):1

Landu Maite (Prison Leopards):1

Djunese Kanda (Indeni):1

Emmanuel Chabula Lusaka Dynamos):1

Cephas Mulombwa Kabwe Warriors):1

Albert Kangwanda(Zanaco):1

Lameck Kafwaya (Power Dynamos):1

Fredrick Mwimanzi (Green Buffaloes):1

Martin Phiri (Green Buffaloes):1

Yourmember Banda (Green Buffaloes):1

Conlyde Luchanga (Buildcon):1

Nosfwa Mwansa(Buildcon):1

Hosea Silwimba(Green Eagles):1

Adrian Chama (Zesco United):1

Praise Tonha (Buildcon):1

Emmanuel Habashimbi (Lusaka Dynamos):1

James Chamanga (Red Arrows):1

Emmanuel Okutu (Buildcon):1

Langson Mbewe (Nkwazi):1

Eric Kabulo (Kabwe Warriors):1

Dominic Chanda(Kabwe Warriors):1

Julius Situmbeko (Lumwana):1

Simon Nkandu (Prisons Leopards):1

Webster Muzaza(Forest Rangers):1

Abraham Siankombo(Zanaco):1

Clement Mwape (Zesco):1

Laudit Mavugo (Napsa):1

Greenwell Witika (Young Green Eagles):1

Natasha Lukupa (Kabwe Warriors):1

Luka Chamanga (Power Dynamos):1

Dickson Chapa (Napsa Stars):1*

Charles Muntanga(Nkwazi):1*

Wilmore Haatembo(Buildcon):1

Donashano Malama (Zesco United):1

Teddy Osok (Kitwe United):1

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):1

Rodwell Yolamu (Prison Leopards):1

David Obashi (Prison Leopards):1

Derick Mukombozi (Prison Leopards):1

Tshite Mweshi (Prison Leopards):1

Katenga Ngeleka (Lumwana Radiants):1*

Jimmy Dzingai (Nkana):1*

Emmanuel Mwiinde (Builcon):1

Harrison Chisala (Nkana):1

Moses Soko (Indeni):1*

Logic Chingandu (Zesco United):1

Biston Banda (Power Dynamos):1

Chaniza Zulu (Power Dynamos):1

Benson Sakala (Power Dynamos):1

Emmanuel Manda (Lumwana):1

Cletus Mulolani(Lumwana):1

*Denotes an own-goal

FAZ National Division 1

Week 10 Results

12/12/2020

Konkola Blades 0-1 Kansanshi Dynamos

Trident FC 1-0 National Assembly

13/12/2020

Zesco Malaiti 2-1 Kashikishi Warriors

Mpulungu Harbour 1-0 Zesco Shockers

MUZA FC 1-1 Kabwe Youth

Chambishi 0-0 Gomes FC

Nchanga Rangers 1-1 Livingston Pirates

Mufulira Wanderers 2-0 Police College

City of Lusaka 1-1 Kafue Celtic