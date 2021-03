Zambia Under-17 entered their third day of pre-tournament training in Rabat today ahead of the Morocco 2021 AFCON U17 that kicks-off on March 13.

George Chilufya’s side arrived in Morocco late on Friday for Zambia’s second ever AFCON U17 outing.

The team held its first two training sessions at their Rabta base last Saturday and has continued with that routine heading into the start of the new week at Terrain de Football.

Team Doctor Wesley Ngongo said Junior Chipolopolo has been so far been Covid-19 free since leaving Lusaka and has continued to maintain strict health protocals.

Dr Ngongo also disclosed that defender Lyson Banda, who travelled to Morocco with a muscle injury, has now started full training with his colleagues.

Zambia are in Group A together with Uganda, Cote d’Ivoire and tournament hosts Morocco.

Junior Chipolopolo will kickoff its Group A campaign on March 14 against Cote d’Ivoire.



WEEKEND SCORECARD

FAZ SUPER DIVISION

WEEK 21

06/03/2021

Kitwe United 0-Green Eagles 1(Warren Kunda 33′)

Green Buffaloes 1(Friday Samu53′)-Nkwazi 2(Crawford Mwaba, Christopher Zulu 68′)

07/03/2021

Forest Rangers 1(Shadreck Malambo 62′)-Young Green Eagles 1(Damiano Kola 20′)

Power Dynamos 1(Mukuka Mulenga 31′)-Red Arrows 0

Lumwana Radiants 0-Lusaka Dynamos 2(Marvin Jere 2′ 84′)

Prison Leopards 0-Indeni 2(Clement Mulenga 2 goals)

Kabwe Warriors 1(Sydney Phiri 20′)-Zesco United 2(Enock Sakala Jr 15′, Adrian Chama 39′)

POSTPONED:

Napsa Stars-Buildcon

Zanaco-Nkana

WEEK 19

10/03/2021

Power Dynamos-Prison Leopards

POSTPONED:

Lumwana Radiants-Nkana

2020/2021 TOP SCORERS

LEAGUE

07/03/2021

Roger Kola(Zanaco):11

Moses Phiri (Zanaco):9

Quadri Kola (Forest Rangers):8

Abraham Siankombo(Zanaco):7

James Chamanga (Red Arrows):7

Enock Sakala Jr (ZescO):6

Friday Samu (Green Buffaloes):6

Brian Mwila(Buildcon):6*

Tranquilin Mwepu (Indeni):6

David Obashi (Prison Leopards):6

Anos Tembo (Green Eagles):5

Emmanuel Mayuka (Napsa Stars):5

Jacob Ngulube (Napsa Stars):5

Collins Sikombe (Lusaka Dynamos):5

Thabani Kamusoko(Zesco):4

Graven Chitalu(Indeni):4

Tshite Mweshi (Prison Leopards):4

Aubrey Chella (Green Buffaloes):4

Simon Mulenga (Nkana):4

Akakulubelwa Mwaichiyaba(Kabwe Warriors):4

Idris Mbombo (Nkana):4

Felix Nyaende (Lumwana):4

Adrian Chama (Zesco United):3

Amity Shamende (Green Eagles):3

Pride Mwansa(Nkwazi):3

Joseph Phiri (Red Arrows):3

Godfrey Ngwenya (Power Dynamos):3

Martin Phiri (Green Buffaloes):3

Landu Maite (Prison Leopards):3

Jimmy Ndhlovu (Kabwe Warriors):3

Emmanuel Mwiinde(Nkana/Buildcon 1**):3**

Taddy Etekiama (Lusaka Dynamos):3

Ali Sadiki (Kabwe Warriors):3

Webster Muzaza(Forest Rangers):3

Gerald Chisha (Buildcon):3

Francis Zulu (Prisons Leopards):3

Felix Bulaya (Red Arrows):3

Isaac Shamujompa (Buildcon):3

Aubrey Funga (Lusaka Dynamos):3

Baba Basile (Zanaco):3

Kelvin Mubanga (Zesco United):3

Adams Zikiru (Forest Rangers):3



FAZ NATIONAL DIVISION 1

06/03/2021

WEEK 20

Konkola Blades 0-0 Mpulungu Harbour

Mufulira Wanderers 1-0 Kashikishi Warriors

(Nawa Nawa)

National Assembly 0-1 Kafue Celtic

(Limi Banda)

Trident 1-0 Chambishi

(Abraham Simasiku)

07/03/2021

FC MUZA 2-0 ZESCO Shockers

(Rickson Ng’ambi, Bobo Angwenga)

City of Lusaka 1-1 Nchanga Rangers

(Papy Kabungo/Kunda Nkandu)

Kansanshi Dynamos 1-0 Police College

(Eric Yema)

KYSA 2-1 Livingstone Pirates

(Thomas Likafi, Evans Oduro/?)

Zesco Malaiti Rangers 1-2 Gomes

(Thomas Mubita /Walaza Tembo brace)